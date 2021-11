Pierwsza, znacząca przeglądarka dostępna w Windows Store

Mozilla Firefox jest pierwszą, znaczącą przeglądarką, która trafiła oficjalnie do Windows Store. Ma to być duże ułatwienie dla użytkowników systemów Windows 10 oraz Windows 11.

Mozilla poinformowała, że Firefox jako pierwsza, naprawdę znacząca przeglądarka internetowa, trafia do sklepu Windows Store. Oznacza to, że jej pobranie i ustawienie jako program domyślny do przeglądania internetu będzie troszkę łatwiejsze.

Mozilla Firefox w Windows Store

Do tej pory, jeśli chcieliście zainstalować Firefoxa, to konieczne było pobranie pliku instalacyjnego z internetu (najlepiej z oficjalnej strony), zainstalowanie aplikacji, a następnie ustawienie jej jako domyślnej. To ostatnie, w systemie Windows 11, jest trochę utrudnione. Teraz proces może wyglądać inaczej. Wystarczy przejść do Windows Store, tam znaleźć przeglądarkę Mozilla Firefox, pobrać ją i zainstalować.

Niestety, na Windowsie 11 nadal pierwsze uruchomienie wiąże się z pytanie o domyślną przeglądarkę. Jeśli zatwierdzicie wybór, to system przeniesie Was do ustawień, gdzie osobno trzeba wybrać Firefoxa, aby otwierał wszystkie typy plików, w tym .htm, .html, .http i .https. To jedna z tych rzeczy, którą Microsoft powinien w jedenastce jak najszybciej naprawić, bo jest zwyczajnie upierdliwa.

Jak to się stało, że Firefox w końcu trafił do Microsoft Store? Firma z Redmond zmieniła swoją politykę. Do tej pory w sklepie dostępne były tylko przeglądarki, które korzystały z silnika udostępnionego przez Microsoft. Ten wymóg został usunięty, więc w najbliższej przyszłości kolejne przeglądarki powinny zagościć w oficjalnym sklepie Windowsa 10 i Windowsa 11.

Źródło zdjęć: Mozilla Firefox

Źródło tekstu: Mozilla Firefox