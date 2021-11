Rossmann zaskakuje ofertą bożonarodzeniową. Tylko spójrzcie

Rossmann przygotował na Święta Bożego Narodzenia nietypową ofertę. W sklepie pojawią się akcesoria dla graczy holenderskiej firmy i-Star World.

Rossmann to sklep, który wszyscy kojarzymy z kosmetykami i perfumami. Wydawało się, że to jedyne słuszne skojarzenie, bo przecież z tego słynie sieć. Nic bardziej mylnego, czego dowodem jest nowa oferta, przygotowana z myślą o Świętach Bożego Narodzenia.

Dla niektórych może to być zaskoczenie, ale w ofercie Rossmanna pojawią się akcesoria dla graczy.

Rossmann ze sprzętem dla graczy w ofercie

Już teraz na stronie Rossmanna możecie znaleźć akcesoria dla graczy. W ofercie pojawiły się trzy podstawowe urządzenia, wykorzystywane przez miłośników cyfrowej rozrywki: klawiatura, myszka oraz słuchawki, dostępne w ramach zestawu w cenie 99,99 zł.

Według sklepu jest to przecena ze 159,99 zł, więc brzmi to niemal niczym okazja. Opróćz tego osobno można kupić klawiaturę w cenie 49,99 zł (przecena z 69,99 zł) oraz myszkę, za którą trzeba zapłacić 34,99 zł (obniżka z 59,99 zł). Wszystko to produkty mało znanej w Polsce, holenderskiej firmy i-Star World.

Nie będę oceniał jakości tych sprzętów, skoro nie trzymałem ich w rękach, ale zarówno cena, jak i sam projekt nie są szczególnie zachęcające.

Prawdę mówiąc, to wyglądają one jak gamingowe urządzenia za grosze, jakich pełno w marketach czy na Aliexpress. Jestem przekonany, że nawet w podobnej cenie da się kupić coś lepszego. Niemniej, zważywszy na ogromną popularność drogerii, chętni pewnie się znajdą.

