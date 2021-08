Windows 10 zacznie automatycznie blokować niechciane aplikacje

Windows 10 jeszcze w tym miesiącu zacznie automatycznie blokować niechciane aplikacje. Co to oznacza dla użytkowników systemu?

Windows 10, a konkretnie do Microsoft Defender oraz Microsoft Edge, w tym miesiącu zacznie blokować potencjalnie niechciane aplikacje (PUA - potentially unwanted applications). Mechanizm, który został wprowadzony w majowej aktualizacji 2020 i do tej pory był nieaktywny, zostanie w sierpniu domyślnie włączony przez firmę z Redmond.

Od początku sierpnia 2021 r. zaczniemy domyślnie ją włączać (red. funkcję blokowania niechcianych aplikacji), aby ułatwić Ci utrzymanie jak najlepszej wydajności systemu.

- czytamy w biuletynie Microsoftu.

Czym są niechciane aplikacje?

PUA, czyli potencjalnie niechciane aplikacje, to nie jest malware, chociaż różnice nie są duże. To najczęściej oprogramowanie, które przekracza pewne granice jeśli chodzi o wpływ na system oraz samego użytkownika. Na liście znajdują się między innymi:

Aplikacje reklamowe - oprogramowanie, które wyświetla reklamy lub promocje albo zachęca do wypełniania ankiet dotyczących innych produktów lub usług w oprogramowaniu innym niż ono samo. Obejmuje to oprogramowanie, które wstawia reklamy do stron internetowych.

- oprogramowanie, które wyświetla reklamy lub promocje albo zachęca do wypełniania ankiet dotyczących innych produktów lub usług w oprogramowaniu innym niż ono samo. Obejmuje to oprogramowanie, które wstawia reklamy do stron internetowych. Oprogramowanie torrentowe (tylko wersja Enterprise) - oprogramowanie używane do tworzenia lub pobierania torrentów lub innych plików używanych specjalnie z technologiami wymiany plików peer-to-peer.

- oprogramowanie używane do tworzenia lub pobierania torrentów lub innych plików używanych specjalnie z technologiami wymiany plików peer-to-peer. Oprogramowanie do wydobywania kryptowalut - oprogramowanie, które wykorzystuje zasoby urządzenia do wydobywania kryptowalut.

- oprogramowanie, które wykorzystuje zasoby urządzenia do wydobywania kryptowalut. Pakiet oprogramowania - oprogramowanie, które oferuje instalację innego oprogramowania, które nie zostało opracowane przez ten sam podmiot lub nie jest wymagane do działania oprogramowania. Ponadto oprogramowanie, które oferuje instalację innego oprogramowania, które kwalifikuje się jako PUA na podstawie kryteriów przedstawionych w tym dokumencie

- oprogramowanie, które oferuje instalację innego oprogramowania, które nie zostało opracowane przez ten sam podmiot lub nie jest wymagane do działania oprogramowania. Ponadto oprogramowanie, które oferuje instalację innego oprogramowania, które kwalifikuje się jako PUA na podstawie kryteriów przedstawionych w tym dokumencie Oprogramowanie marketingowe - oprogramowanie, które monitoruje i przesyła działania użytkowników do aplikacji lub usług innych niż on sam w celu badań marketingowych

- oprogramowanie, które monitoruje i przesyła działania użytkowników do aplikacji lub usług innych niż on sam w celu badań marketingowych Oprogramowanie zabezpieczające - oprogramowanie, które aktywnie próbuje uniknąć wykrycia przez produkty zabezpieczające, w tym oprogramowanie, które zachowuje się inaczej w obecności produktów zabezpieczających.

- oprogramowanie, które aktywnie próbuje uniknąć wykrycia przez produkty zabezpieczające, w tym oprogramowanie, które zachowuje się inaczej w obecności produktów zabezpieczających. Słaba reputacja w branży - oprogramowanie, które zaufani dostawcy zabezpieczeń wykrywają za pomocą swoich produktów zabezpieczających. Branża bezpieczeństwa zajmuje się ochroną klientów i ulepszaniem ich doświadczeń. Microsoft i inne organizacje z branży bezpieczeństwa nieustannie wymieniają się wiedzą o przeanalizowanych przez nas plikach, aby zapewnić użytkownikom najlepszą możliwą ochronę.

Jeśli chcecie wyłączyć funkcję, to musicie przejść do: Zabezpieczenia Windows -> Kontrola aplikacji i przeglądarki -> Ochrona oparta na reputacji -> Blokowanie potencjalnie niechcianych aplikacji. Co ciekawe, u mnie mechanizm już jest aktywowany.

