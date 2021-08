Kultowy Paint dostanie nową wersję na Windows 11

Aplikacja Paint, którą można uznać wręcz za kultową, na Windowsa 11 otrzyma nową wersję. Tak przynajmniej wynika z materiałów opublikowanych przez Microsoft.

Paint to aplikacja, którą prawdopodobnie zna każdy użytkownik Windowsa i każdy uruchomił ją chociaż raz w swoim życiu. Nie bez powodu można ją uznać za wręcz kultową. Powiedziałbym nawet, że trudno wyobrazić sobie Windowsa bez Painta. Chociaż w pewnym momencie klasyczny Paint miał być zastąpiony wersją 3D, to w praktyce obie są cały czas dostępne. Czemu o tym piszę? Ponieważ z oficjalnych materiałów Microsoftu wynika, że Paint zostanie odświeżony w wersji na Windows 11.

Nowa wersja Paint na Windows 11

Nie powinno to być żadne zaskoczenie. W końcu Windows 11 to między innymi właśnie odświeżenie designu tak samego systemu, jak i preinstalowanych aplikacji, aby były zgodne z Fluent Desing. Pomimo tego Microsoft nie informował oficjalnie, że Paint również zostanie zmieniony. To możemy wywnioskować z oficjalnych materiałów firmy z Redmond, a konkretnie po fotografii umieszczonej przez Microsoft w serwisie Unsplash. Widać na niej, że kultowy Paint został nieco odświeżony. Zmian nie jest dużo, ale są one dostrzegalne.

Windows 11 zadebiutuje pod koniec 2021 roku, początkowo tylko na nowych komputerach z już preinstalowanym systemem. Jako aktualizacja z Windowsa 10 pojawi się jednak dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku.

