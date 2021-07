Windows 11 spróbuje zmusić Cię do wyboru jedynej słusznej przeglądarki

A przynajmniej wygląda na to, że mocno uprzykrzy przełączenie domyślnej przeglądarki z Edge'a na coś innego. Jak zauważono, zaczął tak robić począwszy od wersji beta 22000.100.

Zmiana domyślnej przeglądarki w Windowsie to łatwizna, powiecie. I tak dzisiaj wystarczy odwiedzić zakładkę Aplikacje domyślne w menu ustawień, wybrać z listy odpowiednią pozycję i gotowe. Rzeczywiście, nic trudnego nawet dla totalnego laika, ale Windows 11 beta 22000.100 idzie własną ścieżką.

Jak się okazuje, samo przełączenie domyślnej aplikacji to dopiero początek. Później trzeba jeszcze przebrnąć przez kolejny, nowy panel, by ręcznie przypisać do wybranej przeglądarki wszystkie protokoły i formaty. Jest ich łącznie 11, odpowiednio: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, HTTP, HTTPS i MAILTO.

Jeśli się tego nie zrobi, to wybrane zasoby sieci, zależnie od listy pozycji pominiętych, będą konsekwentnie otwierać się w Edge'u, Pomimo teoretycznie innej przeglądarki domyślnej. Znaczy, trochę bałagan.

Zobacz: Windows 11 zainstalujesz za darmo. Ale jest ale

Na razie nie jest jasne, czy to błąd, czy może celowe działanie mające nabijać udział rynkowy na tych mniej skrupulatnych. Microsoft sprawy nie komentuje. Liczby są tymczasem znamienne: Edge z wynikiem 7,75 proc. według Netmarketshare zajmuje drugą pozycję w rankingu popularności. Do pierwszego Chrome (69,28 proc.) traci jednak lata świetlne, a nowy Windows 11 to dobra okazja, by spróbować nadgonić.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash (Windows)

Źródło tekstu: Microsoft, oprac. własne