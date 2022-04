Warto zainstalować aktualizacje Windows 10. Naprawia aż 26 błędów

Microsoft wprowadził opcjonalną aktualizację do systemu Windows 10. Tą warto zainstalować, bo naprawia aż 26 błędów.

Microsoft systematycznie wydaje aktualizacje do swoich systemów operacyjnych. Te można podzielić na dwie podstawowe grupy — aktualizacje obowiązkowe, które poprawiają bezpieczeństwo i usuwają kluczowe błędy oraz aktualizacje opcjonalne, których instalacja zależy od decyzji samego użytkownika.

Aktualizacja Windows 10 naprawia mnóstwo błędów

Tym razem posiadacze Windows 10 sami mogą zdecydować, czy aktualizację KB5011831 chcą instalować, ponieważ ta jest opcjonalna. Rzecz w tym, że naprawia aż 26 różnych błędów, więc jeśli któryś z nich Wam się przytrafił, to lepiej paczkę pobrać. Wyboru nie mają jedynie uczestnicy programu Windows Insider, ponieważ im aktualizacja pobierze i zainstaluje się automatycznie.

Aktualizacja KB5011831 zmienia build Windowsa 10 20H2 na 19041.1682, Windowsa 10 21H1 na 19043.1682, a Windowsa 10 21H2 na 19044.1682. Update naprawia w sumie 26 błędów, z czego Microsoft podkreśla 6 najważniejszych:

Aktualizuje obsługę składnika Secure Boot systemu Windows, aby uwzględnić nowe ulepszenia.

Naprawia błąd, który powoduje, że Internet Explorer przestaje działać podczas kopiowania i wklejania tekstu za pomocą edytora IME.

Naprawia błąd, który powoduje czarny ekran dla niektórych użytkowników podczas logowania i wylogowywania się z systemu Windows.

Naprawia błąd, który powoduje, że Microsoft OneDrive traci fokus na pliku po zmianie jego nazwy i naciśnięciu klawisza Enter.

Naprawiono błąd, który powodował, że panel Wiadomości i zainteresowania otwierał się samoczynnie.

Naprawia błąd, który uniemożliwia zmianę wygasłego hasła podczas logowania do systemu Windows.

Jeśli chcielibyście pobrać aktualizację KB5011831, to wystarczy włączyć usługę Windows Update i powinny się pojawić opcjonalne komponenty do ściągnięcia. Jeśli ich nie ma, to konieczne może być wyszukiwanie aktualizacji.

Źródło zdjęć: Anton Watman / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer