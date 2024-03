Windows Schrödingera. Ta aktualizacja naprawia inne, ale nie działa

Microsoft wydał aktualizację do systemu Windows 10, która miała usprawnić przyszłe aktualizacje. Szkoda, że wielu użytkowników nie może jej zainstalować z powodu błędu.

Microsoft wydał aktualizację do Windowsa 10 o oznaczeniu KB5001716 i nazwie "Update for Windows Update Service components". Ma ona usprawnić instalowanie przyszłych poprawek. Ironia polega na tym, że nie da się jej zainstalować. Windows Update wyświetla przy niej błąd 0x80070643.

Zepsuta aktualizacja Windowsa 10

W trakcie instalacji aktualizacji pojawia się błąd 0x80070643, który nie ujawnia, co jest powodem zatrzymania procesu. Z wiadomości dowiadujemy się, że:

Wystąpiły problemy z instalacją aktualizacji, ale spróbujemy ponownie później. Jeśli nadal to widzisz i chcesz przeszukać Internet lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania informacji, może to pomóc: (0x80070643)

Jakby tego było mało, to po wejściu w szczegóły aktualizacja jest oznaczona jako "October 2023 update", a w rzeczywistości została wydana dopiero w marcu 2024 roku. Właśnie to okazuje się powodem problemów. Błąd pojawia się tylko u osób, które zainstalowały poprawki z października. Jeśli tego nie zrobiliście, to aktualizacja zainstaluje się bez żadnego problemu.

Jak rozwiązać ten problem? Wystarczy odinstalować aktualizację KB5001716 (tak, obie są oznaczone tak samo), a następnie ponowić proces. Wtedy zainstalują się i poprawki z października i łatka poprawiająca przyszłe aktualizacje. W tym celu musicie przejść do ustawień, aplikacji, a następnie na liście poszukać "Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB5001716)"

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer