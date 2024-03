Windows straci wsparcie dla tysięcy aplikacji, ale płakać nie będziesz

To miała być rewolucja, a wyszła klapa. Windows 11 w ciągu roku straci wsparcie dla tysięcy aplikacji, ale nikt raczej nie będzie z tego powodu narzekał.

Windows 11 zapowiadany był jako pewnego rodzaju rewolucja. Jednym z jego wyróżników miała być obsługa aplikacji z Androida. Ta nie tylko została wprowadzona z opóźnieniem, ale też nie do końca w takiej formie, w jakiej była obiecywana. Aplikacje z Androida działają na Windowsie, ale ich liczba jest ograniczona do wybranych, które są dostępne w Amazon App Store, a przynajmniej oficjalnie.

Dlatego chyba nikt nie będzie płakał na informację, że Windows 11 niedługo przestanie obsługiwać aplikacje z Androida. Microsoft podał konkretną datę.

Windows 11 kończy z aplikacjami z Androida

Firma z Redmond, bez żadnej zapowiedzi, zmieniła dokumentację WSA (Windows Subsystem for Android), czyli podsystemu odpowiedzialnego za obsługę aplikacji z Androida. W nowej znajduje się informacja, że ten przestanie być wspierany od 5 marca 2025 roku. Co więcej, od dzisiaj (6 marca 2024 roku) Amazon Appstore zniknie z Microsoft Store. Sam Amazon zapowiada, że aplikacje nadal da się pobierać, ale z dedykowanego linku.

Klienci mogą nadal korzystać z aplikacji Amazon Appstore, które wcześniej zainstalowali i nadal będą mogli otrzymywać aktualizacje aplikacji [po 6 marca]. Deweloperzy nie będą już mogli przesyłać nowych aplikacji dla systemu Windows 11 po 5 marca 2024 r., Ale deweloperzy z istniejącą aplikacją mogą nadal przesyłać aktualizacje aplikacji, dopóki Amazon Appstore na Windows 11 nie zostanie całkowicie wycofany.

- poinformował Microsoft.

Jeśli do tej pory korzystaliście z WSA i aplikacji z Androida na Windowsie 11, to nadal będziecie mogli to robić, a przynajmniej przez najbliższy rok. Aplikacje będą też aktualizowane (o ile taka będzie wola dewelopera), ale nie pojawią się żadne nowe. Jeśli nie korzystaliście z Windows Subsystem for Android, to sprawa jest w tym momencie już przegrana. Właśnie zostało to mocno utrudnione, a za rok przestanie być możliwe.

Na szczęście są aplikacje firm trzecich, które pozwalają na uruchamianie aplikacji z Androida i to nie tylko na Windowsie 11.

Zobacz: Święto lasu. Windows w końcu wspiera USB tak, jak należy

Zobacz: Wyrzuć kamerkę internetową. Jest lepsza opcja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware