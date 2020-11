Twój telefon - wymagania dla nowych funkcji

Funkcja "Twój telefon" w Windows 10 powoli staje się dla telefonów (głównie Samsunga) tym, czym połączenie iPhona i MacBooka. Nowe możliwości, które zostaną wkrótce wdrożone, mają jednak swoje wymagania. Dowiedz się, jakie!

"Twój telefon" to element składowy systemu Windows 10 i już w tej chwili umożliwia takie operacje, jak przeglądanie wiadomości, zdjęć, kopiowanie i kasowanie wybranych elementów, a także odbieranie połączeń przychodzących. Dostęp do wszystkich możliwości mają użytkownicy smartfonów marki Samsung, co jest pokłosiem partnerstwa Microsoftu i firmy z Korei Pd. Jeśli masz inny telefon - bez problemu skorzystasz z większości funkcji, jednak nie wszystkich. Ma to się jednak zmienić w przeciągu kilku kolejnych miesięcy.

Jak na razie streamowanie aplikacji z Androida oraz przesyłanie ekranu są ograniczone tylko do Samsungów - wspierane modele to Galaxy Note20 5G, Ultra 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy S20 5G, S20+ 5G oraz Galaxy S20 Ultra 5G. Jednak aby wykorzystać zaawansowane funkcje zarówno w tych dwóch, jak i kolejnych, które mają pojawić się w najbliższych tygodniach, potrzebne będzie także spełnianie wymagań. A są one następujące:

Windows 10 z aktualizacją Maj 2020 lub późniejszą

podłączenie komputera i smartfona do tej samej sieci Wi-fi

telefon musi być odblokowany

Jak jednak donoszą pierwsi testerzy, "Twój telefon" nie działa perfekcyjnie - nawet, jeśli spełnione są wszystkie wymagania. Jednym z częstych defektów jest wyświetlanie czarnego ekranu zamiast ekranu telefonu, ponadto wiele aplikacji mobilnych nie reaguje na sterownie za pomocą myszki i klawiatury. Zdarza się też, że głośniki komputera/laptopa nie odtwarzają dźwięku z Androida.

Oznacza to, że Microsoft musi jeszcze popracować nad "Twoim telefonem". Póki co narzędzie spisuje się bez zarzutu przy obsłudze zdjęć, multimediów oraz wiadomości i kontaktów. I w sumie dla większości użytkowników to wystarczające.

