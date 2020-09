"Twój telefon" - można streamować aplikacje na wszystkich Samsungach

Aplikacja "Twój telefon" otrzymała aktualizację, dzięki której wszystkie smartfony Samsung będą obsługiwać steramowanie aplikacji na Windows. Jest jednak pewien problem.

Od ponad miesiąca uczestnicy programu Windows Insider mogą testować funkcję streamowania aplikacji ze smartfona na telefon. Funkcja ta została zaprezentowana podczas imprezy Unpacked w sierpniu, a od tego czasu Microsoft i Samsung pracują nad jej rozwojem. Dzisiaj ukazała się aktualizacja, wprowadzająca wsparcie streamowania dla Surface Duo i wszystkich urządzeń Samsung z poniższej listy:

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Dzięki temu możesz używać na swoim Windows 10 aplikacji z telefonu Samsung - pojawia się ona w osobnym okienku, które można przesuwać. Jak na razie obsługiwana jest tylko jedna - ale Microsoft obiecuje, że w przyszłości będzie można otwierać kilka w tym samym czasie. Każda będzie wówczas miała swoje osobne okienko.

Aby skorzystać ze streamowania, należy wejść do menu aplikacji w "Twoim telefonie" i wybrać tę ze smartfona, która ma pokazać się w okienku na Windows. Aby funkcja działała sprawnie, potrzebne są specjalne sterowniki w firmware telefonu. Nowa aktualizacja przynosi je dla Samsungów, dlatego trzeba ją pobrać. A co to za problem, o którym wspominam, we wstępie? Otóż wszystko wskazuje na to, że jak na razie możliwość streamowania aplikacji będzie dostępna tylko dla telefonów południowokoreańskiego producenta. Nie zapowiada się, aby szybko pojawiła dla innych marek telefonów - a szkoda.

