Nowa aktualizacja Windowsa 10 dużo zmienia. Warto zainstalować

Microsoft udostępnił opcjonalną aktualizację KB5035941 do systemu Windows 10 22H2. Warto ją zainstalować, bo dużo zmienia.

Windows 10 otrzymał nową aktualizację opcjonalną, która została oznaczona jako KB5035941. Nie każdy musi ją zainstalować, ale warto to zrobić, bo nie tylko wprowadza ona dużo poprawek, ale też kilka istotnych zmian i nowości.

Aktualizacja Windows 10

W sumie aktualizacja wprowadza 23 zmiany i nowości. Jedna z nich to możliwość ustawienia widżetów na ekranie logowania. Mogą to być między innymi pogoda, kalendarz czy po prostu najnowsze wyniki sportowe. Wybór jest ogromny, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Druga nowość to możliwość ustawieniach Windows Spotlight w formie tapety na głównym ekranie. Do tej pory były one dostępne tylko na ekranie logowania, ale teraz mogą być też zwykłą tapetą. Drobiazg, ale wprowadza trochę dynamiki.

Poza tym aktualizacja KB5035941 naprawia mnóstwo błędów, np. z czasami niewłączającą się klawiaturą ekranową lub powiadomieniami o dostępnej aktualizacji do Windowsa 11, gdy nasz komputer nie spełnia wymagań (te już nie będą wyświetlane).

Jeśli chcecie zainstalować aktualizację, to musicie włączyć Windows Update. Powinna się wyświetlić jako "Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 22H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB5035941)".

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer