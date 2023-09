Microsoft Paint dostał ważną funkcję. Niewiarygodne, że dopiero teraz

Microsoft Paint doczekał się nowej funkcji, zbliżając się o krok do pełnoprawnego programu graficznego.

Microsoft Paint śmiało może starać się o tytuł najpopularniejszego programu graficznego wszechczasów. Mimo to nigdy nie słynął ze swojej rozbudowanej funkcjonalności. Wręcz przeciwnie - ta na tle konkurencji zawsze była mocno ograniczona.

Paint otrzyma obsługę warstw i przeźroczystości

Tym bardziej za święto trzeba uznać każdą informację o tym, że gigant z Redmond postanowił w swoim "flagowym" programie graficznym coś zmienić. Szczególnie kiedy jest to tak duża zmiana, jak dodanie obsługi warstw.

Myślę, że nie muszę tego nikomu tłumaczyć, ale warstwy to jedna z podstawowych koncepcji wykorzystywana w aplikacjach do obróbki grafiki. W dużym uproszczeniu, pozwala ona na umieszczanie elementów obrazu jeden na drugim, bez utraty informacji o tym, co znajduje się pod spodem. W ten sposób możemy dowolnie przesuwać poszczególne obiekty, zmieniać kolejność poszczególnych planów i robić wiele, wiele innych rzeczy, które wydają się dzisiaj absolutnie oczywiste.

Nowa funkcja dostępna jest dla użytkowników Painta w wersji 11.2308.18 lub wyższej. Jeśli jednak liczycie na to, że teraz program Microsoftu zastąpi Wam Photoshopa, to cóż... mam złą wiadomość. Obsługa warstw w Paincie jest niestety mocno ograniczona. Nie znajdziemy tu np. różnych trybów krycia czy kontroli przeźroczystości. Cóż, może doczekamy się za kolejne 40 lat?

Póki co jednak Microsoft ma nieco inne plany. Obok obsługi warstw Paint otrzyma także wsparcie dla formatu PNG oraz obsługę przeźroczystości. Idzie więc kolejna rewolucja. Co prawda trochę taka na miarę 2003 roku, ale grunt, że w dobrym kierunku 😉

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com, Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft