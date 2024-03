Microsoft Paint dostanie nową funkcję. Idzie prawdziwa rewolucja

Microsoft Paint NPU to nowa wersja kultowego programu do rysowania. Zostanie wzbogacona o funkcje na bazie sztucznej inteligencji.

Microsoft Paint to program-legenda. Dziś jest co prawda traktowany raczej jako zabawka i pewne kuriozum, niż aplikacja, w której można wykonać jakąś sensowną pracę, ale już niedługo może się to zmienić. Producent już teraz ma pracować nad aktualizacją, która wzbogaci go o funkcje na bazie sztucznej inteligencji.

Microsoft Paint z obsługą NPU

Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądała nowa wersja Painta. Wiemy natomiast, że ma ona mocno korzystać z układów NPU, czyli dedykowanych mikroprocesorów przeznaczonych do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Tego typu jednostki od dawna znajdziemy w smartfonach, a coraz częściej stosowane są także w komputerach osobistych.

W teorii otwierają one drogę do tego, by korzystać z funkcji AI bezpośrednio na naszym komputerze, bez dostępu do Internetu. W przypadku Painta można sobie wyobrazić np. scenariusz, w którym aplikacja sama potrafi dorysować na obrazku określony obiekt lub przerobić nasz rysunek na określony styl artystyczny na podstawie polecenia tekstowego. Jeszcze nie wiemy, czy konkretnie w tym kierunku pójdzie firma Microsoft, jednak faktycznie drzemie tutaj spory potencjał, by zmienić sposób, w jaki korzystamy z kultowej aplikacji.

Nowa wersja Painta ma zostać zaprezentowana podczas konferencji New Era of Work, którą zapowiedziano na 21 marca 2024 roku. Prawdopodobnie nie będzie to jedyna nowość, którą będzie się chciał pochwalić gigant z Redmond, ale bądźmy szczerzy - ciężko o coś, co wywoła emocje porównywalne z nowym Paintem 😉

