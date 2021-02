Patostreamerom będzie trudniej. Nowe opcje YouTube dla rodziców i ich dzieci

Google zapowiadał niedawno szereg zmian, które w 2021 roku zostaną wprowadzone na YouTube. Jedną z nich są już dodawane stopniowo opcje dla rodziców, którzy chcą zapewnić odpowiednią kontrolę nad tym, co dzieci oglądają na platformie wideo.

W 2015 roku Google stworzył YouTube Kids – bezpieczną aplikację, w której najmłodsi mogą oglądać przeznaczone dla nich treści, a rodzice mogą to wszystko kontrolować. Problem w tym, że starsze dzieci i nastolatkowie mają inne potrzeby, które nie zostały w pełni spełnione przez tę usługę.

Mając to na uwadze, w najbliższym czasie Google wprowadzi nową usługę w wersji beta, dzięki której rodzice będą mogli w nowy sposób kontrolować to, co ich dzieci obejrzą na YouTube. Nadzorowane konto da dostęp do filtra treści i ograniczonego zestawu funkcji.

Google udostępni rodzicom możliwość wyboru spośród 3 różnych ustawień treści w YouTube.

Odkrywaj: opcja przeznaczona jest dla dzieci, które są gotowe na wyjście poza YouTube Kids i odkrywanie treści w YouTube. W tym wariancie dostępny będzie duży wybór filmów odpowiednich dla dzieci powyżej 9 lat, w tym vlogi, tutoriale, filmy o grach, klipy muzyczne, wiadomości i treści edukacyjne.

opcja przeznaczona jest dla dzieci, które są gotowe na wyjście poza YouTube Kids i odkrywanie treści w YouTube. W tym wariancie dostępny będzie duży wybór filmów odpowiednich dla dzieci powyżej 9 lat, w tym vlogi, tutoriale, filmy o grach, klipy muzyczne, wiadomości i treści edukacyjne. Zobacz więcej: tu mają być dostępne treści dla widzów powyżej 13 roku życia. To ustawienie umożliwi oglądanie jeszcze większej liczby filmów oraz transmisji na żywo z tych samych kategorii, które są dostępne w przypadku opcji „Odkrywaj”.

tu mają być dostępne treści dla widzów powyżej 13 roku życia. To ustawienie umożliwi oglądanie jeszcze większej liczby filmów oraz transmisji na żywo z tych samych kategorii, które są dostępne w przypadku opcji „Odkrywaj”. Większość treści na YouTube: ta opcja zawiera niemal wszystkie filmy opublikowane na YouTube z wyjątkiem filmów z ograniczeniem wiekowym. Daje ona również dostęp do materiałów poruszających wrażliwe tematy odpowiednich wyłącznie dla starszych nastolatków.

Nowe funkcje dla rodzin

Rodzice będą mogli nie tylko dobierać ustawienia treści, ale także zarządzać historią oglądania i wyszukiwania z poziomu ustawień konta swojego dziecka.

Z czasem Google będzie dodawać kolejne funkcje kontroli rodzicielskiej, takie jak blokowanie treści. Gdy rodzic udzieli dostępu do YouTube, wrażenia dziecka z korzystania będą prawie takie same jak w przypadku zwykłej wersji platformy, ale w celu ochrony młodszych widzów pewne funkcje będą wyłączone. Google nie będzie na przykład wyświetlać reklam spersonalizowanych ani reklam z niektórych kategorii.

Wyłączone także zostaną zakupy w aplikacji oraz możliwość komentowania. W dalszych planach Google zamierza ponownie dodać te funkcje w formie kontrolowanej przez rodziców i dostosowanej do wieku odbiorcy.

Rozwój YouTube Kids

Usługa YouTube Kids jest dostępna w ponad 80 krajach, a każdego tygodnia korzysta z niej ponad 35 milionów użytkowników. Google będzie zwiększać jej dostępność, dodawać kolejne funkcje i oferować nowe narzędzia dla rodziców, takie jak bardzo oczekiwana możliwość wyboru konkretnych filmów i kanałów z głównej platformy YouTube, które będą dostępne dla dzieci w YouTube Kids.

Źródło tekstu: Google