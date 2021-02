YouTube: rozdzielczość 4K dostępna na wszystkich urządzeniach

Twój smartfon nie posiada wyświetlacza 4K? Nie szkodzi - od teraz aplikacja YouTube pozwala oglądać materiały w wysokiej rozdzielczości na wszystkich urządzeniach.

Dotychczas Google prowadziło dość rygorystyczną politykę, jeśli chodzi o jakość filmów, które mogliśmy oglądać w aplikacji YouTube. Choć na platformie nie brakuje materiałów w rozdzielczości 4K i wyższej, tak z poziomu aplikacji były one dostępne maksymalnie w jakości odpowiadającej rozdzielczości naszego wyświetlacza, czyli w większości przypadków Full HD. Nie był to może koniec świata, ale sytuacja taka miała swoje wady.

"Miała", bo wygląda na to, że Google postanowiło w końcu znieść ograniczenia i umożliwić użytkownikom urządzeń mobilnych oglądanie materiałów w rozdzielczości 4K niezależnie od posiadanego wyświetlacza. Zmiana wprowadzona została po stronie serwera, w związku z czym nie wymaga pobierania nowej wersji aplikacji. Wystarczy włączyć ulubiony film, a nowe opcje powinny być dostępne z poziomu menu wyboru jakości.

W redakcji nową funkcję sprawdziliśmy na Xiaomi Mi 9T Pro i Samsungu Galaxy S21+. Na obydwu urządzeniach mogliśmy odtworzyć filmy w rozdzielczości maksymalnie 2160p przy 60 kl./s. i z aktywnym HDR-em. Wszystko działało jak powinno.

No dobra, ale po co ktoś miałby oglądać filmy w rozdzielczości wyższej niż rozdzielczość ekranu? Bo nawet zmniejszony taki materiał będzie oferował wyższą jakość niż analogiczny film w Full HD, choćby ze względu na to, że jest poddany mniejszej kompresji. Nawet na niewielkim ekranie smartfona różnica jest widoczna gołym okiem i często potrafi mocno wpłynąć na odbiór danego filmu. Wyższa rozdzielczość przydaje się także, jeśli chcemy powiększyć obraz, by dopasować go do proporcji ekranu.

