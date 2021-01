Netflix: Jaki film na weekend? 30-31 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Wczoraj w serwisie Netflix pojawił się film Wykopaliska. To opowieść o wdowie, która tuż przed wybuchem II Wojny Światowej zatrudnia archeologa. Zadaniem domorosłego specjalisty w tej dziedzinie będzie zbadanie tajemniczych kopców na posesji. Nie wie ona jeszcze, że jej odkrycie wstrząśnie całym krajem. Mało jest filmów z archeologią w roli głównej, które nie byłyby o tematyce edukacyjnej lub nie są Indianą Jonesem.

Tego samego dnia na portalu pojawił się film 'Ohana: Najcenniejszy skarb. Kto nie chciał nigdy dostać wiadomości o zaginionym skarbie, a najlepiej jeszcze ze wskazówkami, czy inną mapą? Rodzeństwo z Nowego Jorku będące na wakacjach na Hawajach szuka skarbu jednocześnie jednak zdobywając nowych przyjaciół.

Tak jak Japonia jest znana z anime, tak Korea Południowa zasłynęła dzięki swoim serialom oraz boysbandom. Tym razem na Netfliksie pojawi się kolejna już k-drama. The Uncanny Counter to opowieść o piątce łowców demonów, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem lokalnej knajpy z daniami z makaronu. Po godzinach pracy (w trakcie zresztą też) polują na złe duchy, które zamieszkują Koreę. Nasi bohaterowie chcą przeszkodzić im w odkryciu metody na wieczne przedłużanie swojej egzystencji. Serial pojawi się na platformie jutro.

Fanom bardziej prawdziwych seriali polecamy To my: Brooklyn Saints: Sezon 1. To dokument, gdzie prześledzimy losy amerykańskich futbolistów. Nie chodzi jednak o tych najsłynniejszych, a tych dopiero najmłodszych dopiero zaczynających swoją wielką przygodę ze sportem. To, co zobaczymy na pewno zaważy na ich przyszłej karierze. Początek przygody ze sportem jest o tyle gorszy, że całe otoczenie ściąga młodych zawodników z obranej ścieżki. Produkcja zadebiutowała na Netfliksie wczoraj.

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 23-24 stycznia 2021

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 16-17 stycznia 2021