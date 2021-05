Netflix: jaki film na weekend? 15-16 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W czwartek oficjalnie zadebiutował czwarty sezon amerykańskiego anime Castlevania, które powstało na podstawie japońskiej serii gier o tej samej nazwie. W ostatnim sezonie zobaczymy jak Trevor i Sylpha ruszają, by zniweczyć plany wskrzeszenia Drakuli. Zobaczymy co stanie się z dawnymi ludzkimi generałami wielkiego wampira - Isaakiem i Hektorem. Ze swoją ludzką stroną ostatecznie zmierzy się też Alukard. Czwarty sezon ma 10 odcinków.

To zdecydowanie był bardzo dobry tydzień. Pojawił się na Netfliksie kolejny koreański serial, który nie jest jednocześnie komedią romantyczną. Chodzi o liczący 10 odcinków serial Move to Heaven. Opowiada on o Geu-ru i jego wujku Sang-gu, którzy pracują przy sprzątaniu miejsc zgonów. Główny bohater cierpi na zespół aspergera, ale mimo to jest w stanie zagłębić się w przeszłość zmarłych i poznać ich historie.

Jeśli są tu fani pierwszego sezonu serialu Miłość, śmierć i roboty to powinni się cieszyć. Produkcja wczoraj otrzymała drugi sezon, na który składa się osiem kolejnych opowieści z gatunku Science Fiction. Będzie można prześledzić zarówno akcję na dalekich planetach, jak i zatrważające historie dziejące się bliżej nas.

W środę w serwisie zadebiutowała też inna produkcja dla fanów SF. Jest to francuski film Tlen. Klaustrofobiczny tytuł opowiada o osobie, która obudziła się w komorze kriogenicznej. Niestety, niedługo skończy się jej tlen. Żeby się wydostać, trzeba jednak przypomnieć sobie kim się w ogóle jest. Zaczyna się wyścig z czasem.

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 7-9 maja 2021

Zobacz: Najlepsze horrory na Netflix - maj 2021