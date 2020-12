Netflix: jaki film na weekend? 11-13 grudnia 2020

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

We wtorek na Netfliksie oficjalnie zadebiutował trzeci sezon amerykańskiego serialu Profesor Iglesias. To historia nauczyciela historii, który pomaga uzdolnionym uczniom, którzy jednak sprawiają dużo problemów. Pomaga uwolnić ich potencjał i uwierzyć w siebie. Przy okazji sam próbuje wierzyć w siebie. Musi też wiecznie rywalizować z wicedyrektorem.

Lubicie seriale azjatyckie? Nie dziwota, zarówno Korea Poludniowa, Tajwan, Chiny, jak i Japonia mają naprawdę sporo do zaoferowania. Wczoraj w serwisie oficjalnie pojawił się japoński serial Alice in Borderland. To ekranizacja mangi o tym samym tytule. Główny bohater to niezależny młody fan gier komputerowych, który narzeka na nudę w życiu. Na jego nieszczęście jego życzenie się spełnia i trafia on do równoległej postapokaliptycznej wersji Tokio. Jeśli chce przeżyć, to musi on brać udział w pewnej grze.

Niektórzy ludzie bardzo chcą założyć własne państwo - tak powstało Księstwo Sealandii (na platformie na pomiędzy Wielką Brytanią i Francją) czy Liberland (czeski libertarianin ogłosił jego powstanie na wyspie pomiędzy Serbią i Chorwacją). Z tego też założenia wyszedł główny bohater filmu Wyspa Róży. To film o inżynierze, który buduje własną wyspę u wybrzeża Włoch. Zwraca tym samym na siebie uwagę świata.

Brak inspiracji to problem, z którym mierzy się każdy artysta. Nie ważne czy amator, czy profesjonalista. Z podobnym problemem mierzy się pogrążony w żałobie bohater filmu Płótno. Poszuka on nowego natchnienia, by wreszcie móc znowu rozstawić sztalugi i tworzyć.

