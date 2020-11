Jakie filmy pokazał Netflix w tym tygodniu? 29 listopada 2020

Nie wiecie co obejrzeć? Nowy serial lub film? Najlepiej przejrzeć co w tym tygodniu zaprezentował Netflix.

Tak jak Japonia jest znana z anime, tak Korea Południowa zasłynęła dzięki swoim serialom oraz boysbandom. Tym razem na Netfliksie pojawiła się kolejna już k-drama. The Uncanny Counter to opowieść o piątce łowców demonów, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem lokalnej knajpy z daniami z makaronu. Po godzinach pracy (w trakcie zresztą też) polują na złe duchy, które zamieszkują Koreę. Nasi bohaterowie chcą przeszkodzić im w odkryciu metody na wieczne przedłużanie swojej egzystencji. Serial pojawił się na platformie wczoraj.

W piątek z kolei w serwisie pojawił się serial Bratnie święta. Niemieckojęzyczna kinematografia nie ma na świecie tylu fanów co ta rodem z Korei Południowej, wielu fanów produkcjom z kraju naszych sąsiadów przysporzył jednak serial Dark. Najnowsza produkcja opowiada z kolei o niesamowicie pechowym Bastianie. Po powrocie do domu spostrzega on, że jego brat umawia się z jego byłą. Niezbyt miła sytuacja. Okazuje się jednak, ze kłótnia to początek drogi do odkrycia wielkiej rodzinnej tajemnicy.

Netflix nie zapomniał też o tych, którzy wolą filmy od seriali. Będą oni mogli obejrzeć film Nie słuchaj ich. Horrory hiszpańskojęzyczne mają bardzo dobrą reputację, jest to zatem bardzo dobry film na miłośników gatunku. Głównym bohaterem jest Daniel, który słyszy w swoim nowym domu podejrzane błagania o pomoc. To wszystko brzmi mu jak jego zmarły niedawno synek. Daniel postanawia zwrócić się zatem do profesjonalnego eksperta od takich zjawisk. Film również zadebiutował w piątek.

Na szczęście Netflix nie zapomniał również o miłośnikach anime. W mijającym tygodniu pojawił się na platformie drugi sezon anime The Great Pretender. W pierwszym sezonie mogliśmy patrzeć jak Makoto, który chwalił się, że jest największym oszustem w całej Japonii, sam dał się oszukać Laurentowi. W drugim sezonie bohater opuszcza szajkę Laurenta, ale okazuje się, że sieć oszustw jest o wiele bardziej zawiła niż myślał. Ten tytuł jest naprawdę chętnie oglądany na Netfliksie, może być zatem dobrą metodą na rozpoczęcie przygody z anime.

W piątek pojawił się też film Jak wytresować smoka 3. To ostatnia część trylogii, której pierwszy film pojawił się w kinach dziesięć lat temu. To propozycja zarówno dla starszych dzieci, które chcą zakończyć seans sagi, jak i tych właściwych dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem ludzi i smoków. Nie jest to jednak własny tytuł Netfliksa, pojawia się on tam na licencji. Oznacza to, że niekoniecznie będzie tam na stałe.

