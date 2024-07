Żabka z nową usługą. Wystarczy ci 15 groszy

Żabka będzie sprzedawać wodę za 15 groszy za pół litra. Czy jest jakiś haczyk? Musisz mieć własną butelkę.

Tym samym żabka wychodzi naprzeciw nowym trendom i potrzebom. Robi to w idealnym momencie, bo upały dają się Polakom we znaki. W tych warunkach bez wody ani rusz. Woda w butelce zaś kosztuje swoje… i trzeba coś zrobić z butelką.

Zresztą specjaliści odradzają picie wody butelkowanej ze względu na zawartość malutkich cząsteczek plastiku, które są szkodliwe dla naszych organizmów.

Do Żabki z własną butelką

W sklepach sieci Żabka staną dystrybutory z wodą. Sieć nazywa je refillomatami, bo pozwalają ponownie napełnić posiadaną już butelkę lub bidon. Wodę będziemy nalewać sami, tak samo jak sami robimy sobie kawę w kawomacie.

Woda w Żabkach będzie pochodzić z sieci wodociągowej, ale będzie oczyszczona. Przejdzie przez filtr węglowy, podobny do tego w dzbankach Brita i Dafi. Ponadto będzie przyjemnie chłodna (tu należy uważać, bo w upalne dni nie powinno się pić zbyt zimnej wody, by nie dorobić się bólu gardła) i będzie można wybrać wodę niegazowaną lub nasyconą dwutlenkiem węgla. Pół litra czystej wody za 15 groszy to świetny interes.

Możliwość nalania sobie taniej wody do bidonu to nie tylko strzał w dziesiątkę na lato. To też niezły krok w kierunku redukcji użycia plastikowych opakowań jednorazowych.

