Pijesz tak wodę? Możesz mieć problem z erekcją

Zaburzenia erekcji to problem, który doskwiera wielu mężczyznom. Okazuje się jednak, że może on wynikać z jeszcze jednego, dość niespodziewanego na pierwszy rzut oka powodu.

Winny temu wszystkiemu może być bowiem… plastik. A w zasadzie mikroplastik – temat wciąż jeszcze dość tajemniczy, choć coraz częściej niepokojący pod kątem wpływu na nasze zdrowie. Do grona problemów, które może on powodować, dołączyły właśnie trudności z erekcją. Wyniki badania opublikowano w magazynie International Journal of Impotence Research.

Głównie PET i polipropylen

Połączony zespół badaczy z USA (głownie Uniwersytet Miami) oraz Niemiec odkrył po raz pierwszy mikrodrobiny plastiku w penisach. W połączeniu ze znalezieniem takich substancji w jądrach i nasieniu prowadzi badaczy do niepokojących wniosków. Penis może być bowiem szczególnie podatny na takie zanieczyszczenie. Jednocześnie badacze wskazują, że płodność mężczyzn spada w ciągu ostatnich dziesięcioleci, gdy coraz bardziej popularne stały się plastikowe opakowania. W przypadku wspomnianej obserwacji stwierdzono występowanie tej substancji w 4 na 5 przypadków. Najbardziej powszechne wśród jej rodzajów były PET (z których powstają np. butelki do wody) i polipropylen (kubeczki do jogurtów i zakrętki butelek).

I choć dokładny wpływ mikroplastiku na zdrowie człowieka nie jest jeszcze w pełni znany, tak w tym przypadku jak i jeśli chodzi o ogólne nasze funkcjonowanie, to jednak w badaniach laboratoryjnych wykazano już, że substancja ta powoduje uszkodzenia ludzkich komórek. To między innymi stany zapalne w tkankach. Lekarze stwierdzili także znacznie zwiększone ryzyko udaru mózgu i zawału serca. Jak wskazuje jeden z autorów badania, choć zaburzenia erekcji są wieloczynnikowe, to jednak mikroplastik może być kolejną cegiełką, która prowadzi do tej dysfunkcji. Zapowiedziano także dalsze badania, które mają dokładnie określić wpływ substancji na problem niepłodności u mężczyzn. Naukowcy chcą też sprawdzić większą liczbę pacjentów. Podobne doświadczenia na myszach wykazały już jednak, że mikroplastik zmniejsza liczbę plemników i powoduje nieprawidłowości oraz zaburzenia hormonalne, co także jest mocno niepokojące.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Antonio Guillem

Źródło tekstu: The Guardian