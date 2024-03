Żabka ulepszy kasy samoobsługowe. Dziwne tylko, że dopiero teraz

Kasy samoobsługowe, chociaż w Polsce coraz popularniejsze, to bywają też problematyczne. Żabka ma pomysł, jak temu zaradzić.

Na zachodzie coraz więcej sieci rezygnuje z kas samoobsługowych. Okazały się one nie tylko problematyczne, ale też znacznie ułatwiają kradzieże. Polski ten trend póki co nie dotyczy i w rzeczywistości pojawia się u nas coraz więcej kas samoobsługowych. Nie każdy jest ich fanem, ale Żabka ma pomysł, jak rozwiązać ich największe bolączki — informuje serwis dlahandlu.pl.

Podejrzewam, że każdy, kto korzystał z kasy samoobsługowej, wie, jakie potrafią być z nimi problemy. Chociaż w teorii mają usprawnić cały proces zakupowy i odciążyć pracowników sklepu, to w praktyce często muszą oni odrywać się od swoich zajęć i interweniować z powodu jakiegoś problemu lub błędu. Jest to irytujące nie tylko dla klientów, ale też właśnie kasjerów. Żabka chce ten problem rozwiązać.

Sieć Żabka wpadła na pomysł, aby udostępnić pracownikom sklepu specjalne urządzenia, które dają im zdalny dostęp do kas samoobsługowych. Dzięki temu, jeśli pojawi się konieczność pomocy klientowi, nie będą musieli odrywać się od innych obowiązków, np. wykładania produktów na półki. Urządzenie pozwoli im zdalnie interweniować.

Kasy samoobsługowe odgrywają w sieci sklepów Żabka coraz większą rolę, pozwalają odciążać kasjerów w pracy, jednocześnie wciąż generują akcje wymagające kasjerskiej ingerencji. Celem biznesowym projektu jest optymalizacja procesów sklepowych i umożliwienia kasjerom podejmowanie operacyjnych zadań na sali sprzedaży, przy jednoczesnym braku konieczności oczekiwania na klienta w okolicach boksu kasowego, czy też każdorazowego podchodzenia do kasy w sytuacjach, gdy niezbędna jest jego akceptacja. Żeby to osiągnąć, kasjer musi posiadać przy sobie urządzenie, które będzie informować go o istotnych komunikatach, błędach i akcjach wykonywanych na kasie samoobsługowej oraz pozwoli użytkownikowi na ich zdalne akceptacje.