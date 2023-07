Hit polskich sklepów. Polacy oszaleli na ich punkcie

W polskich sklepach będzie przybywać kas samoobsługowych. Polacy je pokochali.

Kasy samoobsługowe nie są już niczym nadzwyczajnym w polskich sklepach. Chociaż wiele osób narzeka na ich działanie, to sklepy nie zamierzają z nich rezygnować. Co więcej, kas samoobsługowych będzie przybywać — informuje serwis WirtualneMedia.pl.

Polacy pokochali kasy samoobsługowe

Coraz więcej sklepów ma dzisiaj kasy samoobsługowe. To między innymi Biedronka, Lild, Carrefour czy Auchan. Tego typu rozwiązanie jest wygodne dla osób, które mają mały koszyk i nie chcą czekać w kolejkach do tradycyjnych kas. Nic dziwnego, że cieszą się one coraz większym powodzeniem. Lidl ma już ponad 500 kas samoobsługowych w 800 sklepach, a Carrefour 1270 kas w ponad 230 sklepach.

Jednak liderem pozostaje Biedronka, która ma dzisiaj około 3400 sklepów w całej Polsce. Znajduje się w nich 12 tys. kas samoobsługowych, chociaż nie są one we wszystkich sklepach sieci (aktualnie to około 80 proc. placówek). Pomimo tego dzisiaj już około 40 proc. transakcji w sklepie z charakterystycznym owadem w logo ma miejsce w kasach samoobsługowych i liczba ta cały czas rośnie.

Jednocześnie przed sklepami stoi duże wyzwanie. Kasy samoobsługowe są łakomym kąskiem dla oszustów. Jeden z nich został już zatrzymany z powodu kradzieży w Biedronce. Z tego też powody z kas samoobsługowych miała zrezygnować sieć Action w Holandii.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: WirtualneMedia.pl