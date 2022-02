Uber wjeżdża do Rzeszowa z promocją na start

Uber kontynuuje ekspansję na polskim rynku. Firma właśnie wjeżdża do Rzeszowa, gdzie na start oferuje ciekawą promocję. Wcześniej podobne wydarzenie miało miejsce w Bydgoszczy.

Uber już od 2014 roku działa na polskim rynku. W 2021 roku do grona miast, gdzie można zamawiać przejazdy za pomocą aplikacji Uber, dołączyły Lublin i Szczecin. W 2022 roku przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Teraz jest ich już 11.

W lutym 2022 roku Ubez rozpoczął swoją działalność w Bydgoszczy, natomiast teraz wjeżdża do Rzeszowa. Oba miasta są ważnymi ośrodkami kulturowymi, edukacyjnymi oraz sportowymi.

Promocje na start

Z okazji startu w Rzeszowie, Uber przygotował kody promocyjne z nazwami lokalnych klubów: Resovia3x50, Stal3x50 i Zelmer3x50. Z kolei dla tych, którzy nad miłość do sportu przekładają miłość do miasta, firma przygotowała także dodatkowy kod KochamRzeszow3x50. Kody umożliwiają skorzystanie z 50% zniżki na trzy przejazdy (do kwoty 10 zł). Z promocji można skorzystać od 22 lutego do 1 marca tego roku. Ze zniżek mogli skorzystać również mieszkańcy Bydgoszczy tydzień wcześniej.

Uber zachęca mieszkańców Rzeszowa nie tylko do zamawiania przejazdów, ale także do rywalizacji. Kod, który w czasie trwania promocji zostanie wykorzystany najwięcej razy, wyznaczy termin kolejnych promocji dla mieszkańców – dzień najbliższych rozgrywek.

Oprócz promocji na start będzie można także skorzystać z osobnej, weekendowej promocji. Wpisując kod WEEKENDRZESZOW nowi użytkownicy mogą oszczędzić 60 zł – maksymalnie 20 zł na każdy z 3 objętych promocją przejazdów.

Aby wykorzystać kod promocyjny, należy:

Pobrać aplikację Uber ze sklepu AppStore lub Google Play,

Uruchomić aplikację i otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu “Dodaj kod promocyjny” wpisać jeden z kodów,

Ustawić miejsce docelowe,

Ustawić miejsce odbioru,

Po zamówieniu przejazdu użytkownik otrzymuje informacje o kierowcy oraz samochodzie, a także jego bieżącą lokalizację na mapie,

Po przyjeździe kierowcy należy upewnić się, że marka oraz numer rejestracyjny samochodu są takie jak wyświetlane w aplikacji.

