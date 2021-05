TCL szykuje sportową promocję na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli zamierzasz śledzić to arcyważne wydarzenie sportowe z własnej kanapy, TCL ma dla Ciebie idealną promocję. Sportowymi emocjami będziesz cieszyć się jeszcze długo po zakończeniu Mistrzostw.

Kampania promocyjna pod hasłem „Sportowe emocje z TCL” potrwa od 17 maja (najbliższy poniedziałek) do 20 czerwca 2021 roku. Jeśli przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej (lub dowolną inną imprezą sportową w tym roku :-)) planujesz wymienić swój telewizor na większy i lepszy, to promocja dla Ciebie. Wszyscy, którzy kupią telewizor z wybranej oferty TCL w czasie trwania Eurocup dostaną vouchery uprawniające do oglądania kanałów sportowych najwyższej klasy: Canal+Sport oraz Eleven Sports. Telewizory zostały dobrane specjalnie z myślą o fanach sportu, a także e-sportu. Są to modele z częstotliwością odświeżania obrazu 100 Hz i systemem Motion Clarity, kompatybilne z konsolami najnowszej generacji, wyposażone w HDMI 2.1 i inne nowoczesne rozwiązania, poprawiające wrażenia z rozrywki.

Szczegółowa lista modeli biorących udział w akcji „Sportowe emocje z TCL” została ujęta w poniższej tabeli. Są to telewizory z serii QLED z 2020 roku i MINILED. Wartość voucherów równa się 15% wartości kupionego telewizora. Przy zakupie najwyższych modeli dostaniesz więc dostęp do kanałów sportowych na cały rok.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy pomiędzy 17 maja a 20 czerwca 2021 r. kupić telewizor, a następnie w ciągu 31 dni po zakupie dokonać rejestracji na dedykowanej stronie TCL – piątekzTCL.pl – i wypełnić kwestionariusz. W ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosek zostanie zweryfikowany, a po zatwierdzeniu go kody zostaną wysłane na adres e-mail konsumenta.

W promocji udział biorą wszystkie autoryzowane kanały sprzedaży TCL, stacjonarne i internetowe.



Źródło zdjęć: TCL

Źródło tekstu: TCL