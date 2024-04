Tego laptopa kupisz teraz 400 zł taniej. Trudno o coś lepszego

Nowy laptop wcale nie musi być drogi. Wystarczy uważnie przeglądać oferty sklepów i polować na promocje. Najnowsza dotyczy HP 15s z procesorem AMD na pokładzie.

Komputer zdecydowanie można nazwać w obecnych czasach "oknem na świat". Dzięki internetowi zyskujemy szybki dostęp do informacji, możliwość zdalnej pracy oraz źródło rozrywki - książki, seriale, filmy i gry. Oczywiście nie każdy potrzebuje gamingowej bestii, na szczęście na rynku jest sporo tańszych propozycji.

x-kom oferuje HP 15s za jedyne 1699 złotych

HP 15s to 15,6-calowy laptop, który wyposażono w procesor AMD Ryzen 5 5500U z 6-rdzeniami, 12 wątkami i taktowaniem do 4,0 GHz. Dopełnia to 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz w Dual Channel oraz wydajny SSD o pojemności 512 GB. Jest więc to idealny sprzęt do pracy biurowej, internetu czy nauki.

Dostajemy tutaj matową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności do 250 cd/m2. Oczywiście nie zabrakło wbudowanej kamery wideo czy dwóch mikrofonów.

Użytkownik ma do dyspozycji łączność bezprzewodową Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Wśród dostępnych złączy znalazło się USB typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, HDMI 1.4b, czytnik kart pamięci i złącze słuchawkowe. Co ważne dla wielu osób dostępna jest klawiatura numeryczna.

HP 15s można kupić aktualnie w sklepie x-kom w promocyjnej cenie 1699 zł, zamiast regularnych 2099 zł. Wystarczy podać kod "gsm-laptopy". Promocja trwa do 21 kwietnia lub wyczerpania zapasów.

Zobacz: To już pewne. Półprzewodniki z Europy i USA będą droższe

Zobacz: Razer zamieni Twojego smartfona w konsolę do gier

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HP

Źródło tekstu: oprac. własne