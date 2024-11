Sonos sypie okazjami na Black Friday. Tańsze głośniki, soundbary i słuchawki

Sonos rusza z nową promocją z okazji Black Friday – i choć Czarny Piątek jest dopiero za tydzień, już dziś można upolować głośniki, soundbary i słuchawki Sonos w mocnych przecenach po kilkaset złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sonos to uznany producent sprzętu audio, ceniony za doskonałe brzmienie zestawów połączone z wysublimowanym, minimalistycznym designem. Popularna za oceanem marka, w Polsce nie jest tak rozpoznawalna i może trochę zniechęcać wysokimi cenami urządzeń. Teraz jednak jest okazja, by dać jej szansę i upolować kilka najpopularniejszych produktów Sonos w nowej promocji – na Black Friday, ale już tydzień wcześniej. Obniżki wynoszą kilkaset złotych, nawet 900 zł.

Zobacz: Sonos Arc - solidny soundbar, który zastąpi głośniki telewizora

Akcja trwa od 22 listopada do 2 grudnia, a w ofercie znalazły się głośniki, soundbary i słuchawki Sonos.

Promocja Sonos. Zobacz, co możesz upolować

Oferta obowiązuje na stronie sonos.com i w sklepach partnerskich. Producent kusi następującymi urządzeniami audio:

W promocji bierze udział także głośnik Sonos Five. Tylko 2 grudnia będzie można zakupić go z 20% zniżką w cenie 2249 zł, co daje oszczędność 600 zł.

Zobacz: Sonos Move 2 - sprawdzamy głośnik Bluetooth dla bogaczy (test)

Zobacz: Sonos Era 300 - zacznij od niego. Test

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała/Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Sonos