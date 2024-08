Lidl wymiata. Znów rzucił swój hit za parę złotych

Lidl słynie już z tego, że dopieszcza jak może, majsterkowiczów. Tak jest i dzisiaj, bowiem w ofercie dnia pojawiło się ponownie przydatne urządzenie ulubionej marki Parkside, w mega niskiej cenie. Promocja obowiązuje tylko do północy.

Wkrętarka to taki typ sprzętu, który powinien znajdować się w każdym domu. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował. Jak to zwykle bywa, tego typu sprzęt może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Ale potrafi niesamowicie ułatwić życie. Urządzenie oferowane przez Lidla ma ponad 270 pozytywnych opinii, przy czym aż 96% użytkowników poleca ten produkt. Wynika z tego jasno, że wcale nie musisz przepłacać, aby stać się posiadaczem całkiem przyzwoitego sprzętu. Tylko dzisiaj (8 sierpnia) wkrętarka w sklepie online Lidla ma cenę 69 zł (regularna cena to 99 zł.)

Wystarczająca moc do skręcania mebli, dodam, że używam nawet końcówki ze sprzęgłem, bo parę razy przekręciłem śrubę. Nasadki do wkręcania pod kątem i przy ścianie w jednym miejscu, cały komplet w niskiej cenie. Końcówka do cięcia kartonu przydatna przy segregacji makulatury - nigdy więcej zacięć nożykiem do tapet. Ogólnie, bardzo kompletny zestaw do drobniejszych prac z ładowarką i zestawem bitów na start. Sama bateria długo trzyma (nie udało mi sie rozładować przy skręcaniu kompletu mebli do sypialni).

Jakość na dobrym poziomie, mała poręczna wkrętarka, całkiem spory zestaw bitów. Za przystępną cenę dobry sprzęt.

- oto przykładowe opinie na temat oferowanego sprzętu.

PARKSIDE® Wkrętarka akumulatorowa PAS 5 D5, 4V (z akumulatorem, bez ładowarki)

akumulatorowa wkrętarka z przyłączem do ładowania USB typu C

z 30-częściowym zestawem bitów (25 mm)

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

praktyczne etui

kompatybilna z wymiennymi nasadkami marki Parkside

Zobacz: Action znów wymiata. Przydatny sprzęt za kilka złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl