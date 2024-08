Action znów wymiata. Przydatny sprzęt za kilka złotych

Action, jak co tydzień, przygotował dobrze wyceniony sprzęt z kategorii taniej elektroniki. Tym razem padło na bezprzewodowe słuchawki douszne z funkcją tłumienia szumów. Od dziś możemy je zakupić w obniżonej cenie.

Bezprzewodowe słuchawki douszne z funkcją tłumienia szumów Pulsar dostaniemy od 7 do 13 sierpnia w cenie promocyjnej 44.95 złotych. To dość atrakcyjna cenowo oferta na ten produkt w sklepie stacjonarnym oraz online. Kto chciałby przetestować, to właśnie jest ten dobry moment, aby je nabyć. To ten rodzaj sprzętu, który zabierzemy ze sobą wszędzie.

Bezprzewodowe słuchawki Pulsar są wyposażone w technologię tłumienia szumów, która jest w stanie wyeliminować większość szumów zewnętrzych. Wszystko to zapewnia lepsze wrażenia słuchowe, nawet w najbardziej hałaśliwych warunkach. Słuchawki wyposażone są w przyciski dotykowe. Mają też na wyposażeniu wkładki douszne w 3 rozmiarach. Etui zapewnia łączny czas odtwarzania do 30 godzin. Słuchawki mają zasięg do 25 metrów.

Słuchawki są w dwóch kolorach: czarnym i białym. Mają w zestawie ładowarkę.

Zobacz: Testujemy smartwatch z Action za 45 zł. Co potrafi? Szkoda słów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Action