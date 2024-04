Warszawski sąd wydał niezwykle ważne dla Allegro postanowienie. Na razie nie jest to prawomocny wyrok, ale polska firma może być zadowolona.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa, którą Allegro wytoczyło firmie Google. Co prawda ostateczny wyrok jeszcze nie zapadł, ale sąd już teraz zdecydował i wprowadzeniu czterech zakazów dla technologicznego giganta z USA — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Ceneo wygrywa z Google

Allegro 28 marca 2024 roku pozwało Google w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk. Wyrok jeszcze nie zapadł, ale sąd wydał postanowienie, na mocy którego amerykańska firma (do czasu rozstrzygnięcia sprawy) nie może stosować czterech praktyk.

Google nie może faworyzować własnej porównywarki Google Shopping kosztem Ceneo.

Google nie może przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo.

Google nie może usuwać wyników wyszukiwania prowadzących do Ceneo.

Google nie może wyświetlać nieautoryzowanych reklam Ceneo, aby zdobyć informacje o preferencjach użytkowników.

Zdaniem Allegro są to nieuczciwe praktyki. W trakcie postępowania potwierdził to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że takie postępowanie technologicznego giganta (o ile się potwierdzi) może prowadzić do zakłócenia konkurencji i zaburzają równo szans.

Postanowienie sądu ma charakter precedensowy w skali europejskiej i może skłonić porównywarki w innych krajach do pójścia w ślady Ceneo.pl w walce o uczciwy i konkurencyjny rynek cyfrowy.

- uważa Allegro.

Zakaz obowiązuje do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Zobacz: Allegro odnosi małe zwycięstwo w walce z Google. To precedens

Zobacz: Microsoft Office. Zapowiedziano koniec wsparcia dwóch wersji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna