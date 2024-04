Microsoft Office. Zapowiedziano koniec wsparcia dwóch wersji

Microsoft ogłosił koniec wsparcia dla dwóch wersji pakietu Microsoft Office. Zostało coraz mniej czasu, by pomyśleć o przesiadce.

Microsoft zaplanował już koniec wsparcia dla pakietów Microsoft Office 2016 i Microsoft Office 2019. Obie wersje dostaną ostatnią aktualizację w tym samym dniu: 14 października 2025 roku. Dotyczy to aplikacji: Word, Excel, Outlook i Exchange Server, OneNote, Access, PowerPoint, Publisher, Visio, Project, Skype for Business i Skype for Business Server. Razem z pakietem na emeryturę odejdą więc towarzyszące mu usługi serwerowe, wciąż używane w wielu firmach.

Aplikacje nie przestaną działać z dnia na dzień i posiadacze licencji będą mogli wciąż z nich korzystać – na własną odpowiedzialność. Wiąże się to bowiem z pewnym ryzykiem. Po 14 października 2025 roku nie będą wydawane żadne poprawki bezpieczeństwa, więc jeśli cyberprzestępcy zaczną ataki z użyciem nowo odkrytej luki, użytkownicy będą narażeni. Firmy nie będą mogły liczyć też na wsparcie techniczne i nie zostaną naprawione żadne zgłoszone błędy.

Co robić, gdy wsparcie dla pakietu biurowego wygaśnie? Wielu użytkowników indywidualnych nie ma powodów do zmartwień. Pojedyncze osoby raczej nie będą łakomym kąskiem dla przestępców, zwłaszcza jeśli nie wymieniają się dokumentami przez internet. W takich przypadkach często można zostać przy starszym oprogramowaniu.

Firmom Microsoft poleca oczywiście subskrypcję Microsoft 365, razem z chmurą. Jeśli zaś komputery muszą być offline i subskrypcja pakietu w chmurze nie wchodzi w grę, można skorzystać z oprogramowania z przedłużonym wsparciem z osobnego „kanału” (licencje LTSC, czyli long term support channel). W ten sposób można zyskać dodatkowy rok spokoju i korzystania z pakietu Microsoft Office 2021. Jego wsparcie wygasa 13 października 2026 roku.

Do tego czasu z pewnością poznamy kalendarz utrzymania nowej wersji pakietu z przedłużonym wsparciem. Office 2024 ma być utrzymywany do 2029 roku. Szczegóły powinniśmy poznać jesienią.

Przy okazji warto przypomnieć, że Micosoft Publisher zostanie usunięty z pakietu biurowego w październiku 2026 roku.

