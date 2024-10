Co łączy Politechnikę Śląską i Shein? Wyjaśniamy

Otóż - absolutnie nic. To jedno wielkie nieporozumienie. Politechnika Śląska stanowczo odcina się do Shein. Wydała oświadczenie.

"Odcinamy się od stosowanych przez Shein praktyk"

Politechnika Śląska dementuje, jakoby miała współpracować z firmą Shein. O co to całe zamieszanie? Chodzi o to, że marka, specjalizująca się w fast fashion, ogłosiła w połowie października lokalizacje swojej kamupsowej trasy i wśród wymienionych miejsc znalazła się też Politechnika Śląska. Wydarzenie Shein byłoby tam planowane na początku listopada. Sprawa zrobiła się głośna i pisały o niej media. Dwa dni temu, uczelnia wydała oświadczenie, w którym odcięła się od uczestnictwa w tym wydarzeniu.

W świetle pojawiających się w mediach i w Internecie informacji o planowanej obecności marki SHEIN Poland na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, informujemy, że Uczelnia otrzymała ofertę płatnego udostępnienia terenu w swoim kampusie, jednak jej nie przyjęła i nie zawarła żadnej umowy. Odcinamy się od stosowanych przez nią praktyk. Politechnika Śląska hołduje najwyższym wartościom, w tym również związanym z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją, czego dowodem są nasze działania w ramach Uniwersytetu Europejskiego EURECA-PRO, który współtworzymy

– czytamy w komunikacie Politechniki Śląskiej.

Uczelnia nie chce aby kojarzono ją z firmą Shein, za którą wcale nie ciągnie się dobra reputacja. Zarzuca jej się stosowanie wielu niedozwolonych praktyk takich, jak: zanieczyszczanie środowiska, produkcję ubrań z zastosowaniem szkodliwych substancji. Wiele do życzenia pozostawiają także warunki pracowników, którzy szyją ubrania.

Byłoby wielce zaskakujące, gdyby uczelnia tego wymiaru co Politechnika faktycznie nawiązała współpracę z azjatycką firmą.

Źródło zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com

Źródło tekstu: gliwice24.pl