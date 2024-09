Nowe linie lotnicze wkraczają do Polski. Skorzysta jedno miasto

W Polsce zawitał nowy przewoźnik lotniczy. Już w marcu 2025, korzystający z lotniska w Lublinie, będą mogli cieszyć się nowymi lotami, w atrakcyjnych cenach.

Włoskie linie lotnicze Aeroitalia zapowiedziały uruchomienie lotów na trasie Rzym-Fiumicino - Lublin. Ale to dopiero początek ekspansji. Włoski przewoźnik obiecał także połączenia z Sardynią oraz Sycylią, tak bardzo lubianymi kierunkami w Polsce. Loty ruszą już w marcu 2025 roku, ale już można je rezerwować w systemie Aeroitalia. Cena pierwszego to koszt 99,99 euro (czyli ok. 403 złotych). Początkowo samoloty na tej trasie będą latały dwa razy w tygodniu.

Cieszę się, że możemy przekazać mieszkańcom Lubelskiego tę bardzo dobrą informację. Rzym był jedną z wyczekiwanych destynacji. Warto podkreślić, że lotnisko Fiumicino to główny port w Rzymie, który daje możliwość przesiadek na inne trasy obsługiwane przez naszego partnera, w tym na Sycylię, Sardynię, ale także do Rumunii, wykupując jeden bilet.

– mówi Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Aeroitalia to prywatne linie lotnicze, które istnieją od 2022 roku. Linia ta została uruchomiona przez byłego konsultanta włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, Francesco Gaetano Intrieri. Posiada flotę boeingów 737-800, które latają m.in. do Amsterdamu, Barcelony, Londynu, Malagi, Grecji. Przewoźnik zapowiada znaczący rozwój kierunków z nowych baz. Póki co, użytkownicy nie oceniają go jakoś rewelacyjnie, w komentarzach jakie znajdziemy w sieci, głównie narzekają na słabą obsługę.

Aeroitalia oferuje podróżnym pakiet BIZ, który pozwala wybrać dowolne dostępne miejsce w samolocie, w tym miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi, bez dodatkowych kosztów.

Źródło zdjęć: wawritto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Lublin24.pl