MediaMarkt wyprzedaje Samsunga. Rabaty za zakupy w aplikacji

Już dzisiaj MediaMarkt wystartuje z nową promocją, w której produkty marki Samsung kupisz w promocyjnie niskich cenach. Zasady promocji są bardzo proste, musisz: wybrać dwa urządzenia Samsung i kupić je przez aplikacje.

Dzisiaj o 20:00 wystartuje nowa promocja MediaMarkt dzięki, której produkty marki Samsung, kupisz w promocyjnie niskiej cenie - im droższy produkt, tym wyższy będzie rabat. Promocja 100 za 1000 na produkty marki Samsung z wybranych kategorii obowiązuje od 21 czerwca (20:00) do końca 23 czerwca (23:59:59).

Aby skorzystać z promocji musisz spełnić dwa warunki: zrobić zakupy przez aplikację mobilną MediaMarkt, kupić co najmniej dwa produkty marki Samsung. O objęciu zakupu akcją promocyjną decyduje data skutecznego złożenia zamówienia.

Produkty marki Samsung 100 zł taniej za każde wydane 1000 zł

MediaMarkt gwarantuje rabaty, których wysokość zależy od początkowej ceny produktu. Do wyboru prawie cały asortyment Samsung: telewizory, smartfony, słuchawki, smartwatche, sprzęty AGD oraz inne. Poniżej trzy okazje szczególnie warte uwagi: telewizor i dwa smartfony.

Przypominamy: aby skorzystać z rabatu musisz kupić co najmniej dwa różne produkty marki Samsung. Do wybranego produktu dobierz jeszcze jeden inny, a MediaMarkt naliczy rabat.



Telewizor Samsung Neo QLED 55" z rabatem 600 zł

Dzięki ofercie MediaMarkt telewizor Samsung Neo QLED QE55QN92CAT kupisz za 5699 zł po naliczeniu z 10-procentowego rabatu. 55-calowy ekran wyświetla obraz w technologii Mini LED, w formacie UHD 4K i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Telewizor posiada Smart TV, 4 x HDMI, 2 x USB oraz WiFi. O jakości telewizora Samsung Neo QLED najlepiej świadczą opinie klientów: 4.9/5.



Samsung Galaxy S24+ 12/512 GB z rabatem 500 zł

Samsung Galaxy S24+ 5G to zaawansowany smartfon z 6,7-calowym ekranem WQHD Infinity-O Dynamic AMOLED 2X i procesorem Exynos 2400. W promocji MediaMarkt kupisz go za 4269 zł, po naliczeniu 500 zł rabatu. Ten smartfon Samsung, pełnymi garściami korzysta z możliwości AI i oddaje je do dyspozycji użytkownika. Jednym z ciekawszych elementów telefonu jest potrójny aparat (50 MP + 12 MP + 10 MP) z OIS i wsparciem AI, zapewnia doskonałe zdjęcia w każdej sytuacji.



Czarny Samsung S23 8/256GB z rabatem 200 zł

Samsung Galaxy S23 w konkretnej specyfikacji z procesorem procesor Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM, 256 GB pamięci z rabatem kupisz za 2799 zł. Samsung S23 posiada ekran 6,1", Dynamic AMOLED 2X Vison Booster i częstotliwością odświeżania 120 Hz, a funkcja Eye Comfort Shield chroni przed zmęczeniem oczu. Telefon wyposażony w aparat 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), robi doskonałe zdjęcia w każdych warunkach.



Źródło zdjęć: MediaMarkt, Telepolis.pl | Lech Okoń

Źródło tekstu: MediaMarkt | oprac. wł.