Wojna na tanie thermomixy trwa. Teraz kolej na Lidla

Biedronka i Lidl prześcigują się w urządzeniach, będących tańszymi zamiennikami kultowego Thermomixa. Co rusz, pojawia się nowa, bardziej atrakcyjna oferta. Gdzie dwóch się bije, tam klient korzysta. Tym razem, Lidl naszykował coś, czego nie można przegapić.

Termorobot, o którym mowa to model MC Smart z wi-fi 1200 W. Będzie dostępny w ofercie Lidla od 10 do 15 czerwca. Ale nauczeni doświadczeniem wiemy, że nie warto zwlekać z zakupem. Tego typu sprzęty w dobrej cenie znikają ze sklepowych półek niemalże z prędkością światła.

Aby skorzystać z promocyjnej ceny 1799 zł (regularna cena 2499 zł), należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Rabat - 700 zł naliczy się przy kasie. Urządzenie będzie dostępne w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie online.

To co go wyróżnia, to większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji, który znacznie ułatwia obsługę urządzenia. 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo dodaje mocy naszemu gotowaniu. A co najważniejsze, ulubione potrawy z przepisów, możemy gotować z instrukcją wideo. Niektórzy zapewne docenią także prostą obsługę za pomocą sterowania głosowego.

Największe zalety termorobota MC Smart:

Duży, bo aż 8-calowy, rozmiar wyświetlacza dotykowego (Biedronkowy termorobot ma 5 cali)

Szybkie przeliczanie porcji na dowolną ilość osób

Sterowanie głosowe przez Google Assistant, które pozwala łatwo wydawać polecenia termorobotowi

Dostęp do Społeczności. Możesz tworzyć własne ulubione przepisy oraz dzielić się nimi z innymi użytkownikami

Możesz oraz Nowy mocny silnik oraz nowe funkcje, jak np. Video Guided Cooking

oraz nowe funkcje, jak np. Nowy ergonomiczny uchwyt z przodu urządzenia, który umożliwia jeszcze łatwiejszą obsługę tylko jedną ręką

