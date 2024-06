Lidl ma rarytas dla majsterkowiczów. Warto się zainteresować

Dla majsterkowiczów, którzy nie zdążyli skorzystać z wiosennej promocji w Lidlu, mamy dobrą wiadomość. Do sklepów stacjonarnych wróciła wiertarkowkrętarka popularnej marki własnej Parkside.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V to niezbędny sprzęt w każdym domu. Potrzeba użycia zawsze się znajdzie, najczęściej w nieoczekiwanym momencie. Lidl proponuje tym razem cenę o 100 zł niższą niż w regularnej sprzedaży.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, 20 V, PABSP 20-Li C3 (bez akumulatora i ładowarki) to urządzenie o prędkości obrotowej 500-2000 min-¹. W porównaniu do 2-biegowej wiertarko-wkrętarki akumulatorowej tej samej marki, ten model ma 50% wyższy moment obrotowy, dłuższą żywotność silnika oraz większą prędkość wiercenia. Pasują do niej wszystkie akumulatory z serii Parkside X 20 V Team. Urządzenie dostaniemy spakowane w poręczną walizkę. Nadaje się do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym.

Wiertartkowkrętarka 20 V dostępna jest tylko w sklepach stacjonarnych do 7 czerwca, lub do wyczerpania zapasów. Nie zawiera akumulatora i ładowarki. Aby skorzystać z promocyjnej ceny 149 zł, wystarczy jedynie aktywować kupon w swojej aplikacji Lidl Plus. Rabat naliczy się przy kasie.

Regularna cena wiertarki to 249 zł, zatem jeśli kupimy ja teraz, zaoszczędzimy aż 100 zł. W związku z atrakcyjnością oferty, obowiązuje limit na zakup urządzeń. Jedna osoba może zakupić maksymalnie dwie sztuki.

Zobacz: MediaMarkt rozdaje telewizory. Masz czas do 11 czerwca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Lidl