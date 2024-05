Biedronka tańsza niż Lidl, przynajmniej gdy chodzi o ten sprzęt

Biedronka przygotowała promocję dla szukających tańszego zamiennika kultowego Thermomixa. Skorzystasz w sklepie internetowym Biedronka Home.

Termorobot, o którym mowa, to MPM iCOOK MRK-18 o mocy 1300 W. W zestawie znajduje się misa o pojemności użytkowej 2,8 l oraz spory zestaw akcesoriów: nóż do siekania, końcówki do wyrabiania ciasta i blendowania, motylek do ubijania, przystawka do mieszania zup, naczynie do gotowania na parze, dwustronna tarcza do krojenia produktów oraz łopatka i miarka. Bogactwem akcesoriów bije podstawowy zestaw Thermomixa oraz Monsieur Cuisine z Lidla.

Urządzenie ma ekran dotykowy i może połączyć się z aplikacją mobilną, gdzie znajdują się przygotowane wcześniej przepisy. Dzięki temu nawet osoba, która w kuchni czuje się niepewnie, może przygotować imponujące dania od podstaw – zawsze z dobrym efektem. Można spróbować gotowania sous-vide, wyjątkowych sosów redukcyjnych, lodów, zdrowych koktajli, a nawet zrobić własną mąkę, cukier-puder i masło.

Urządzenie ma również 8 automatycznych programów, z pomocą których możesz gotować bez bazowego przepisu. Do obsługi służy 5-calowy ekran dotykowy oraz pokrętło.

Normalna cena termorobota MPM iCOOK MRK-18 o mocy 1300 W w Biedronka Home to 1990 zł, ale aktualnie można kupić go aż 500 złotych taniej – za 1490 zł. By uzyskać zniżkę, przed opłaceniem zakupu musisz podać kod:

MAJ500

ważny do 19 maja 2024. Ponadto dostępne są zakupy na raty oraz płatności odroczone PayPo.

