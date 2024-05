Pułapka w Biedronce. Tego sprzętu nie kupuj

Biedronka ma przynętę na szukających praktycznego gadżetu za niewielkie pieniądze: smartwatch za pół ceny. Czy warto go kupić?

Urządzenie, o którym mowa, to Tracer SMR2 Classy 1,39. W Biedronce i na stronie producenta można przeczytać, że to smartwatch, ale nie spełnia on tej definicji – to prosta opaska fitness.

Opaska została wyposażona w okrągły ekran IPS o rozdzielczości 360 × 360 pikseli i średnicy 1,39 cala w kopercie 46 mm. Samo to powinno być sygnałem ostrzegawczym, bo ekran tego typu będzie mniej czytelny na słońcu niż OLED, który znajdziemy u konkurencji. Zbliża się lato, więc warto o tym pomyśleć przed zakupem.

Opaska prezentuje się dobrze na renderach, a producent zapewnia o wysokiej jakości materiałach użytych w konstrukcji. Nie podaje jednak informacji o tym, czy mamy do czynienia choćby ze szkłem odpornym na zadrapania na ekranie i z czego została wykonana koperta, tym bardziej nie ma tych informacji na stronie Biedronka Home. Podpowiadam: nie mamy. Urządzenie jest w całości plastikowe.

Na osłodę mamy za to oporność na wodę i kurz zgodną z normą IP67 i 2-letnią gwarancję.

Tracer SMR2 Classy 1,39 został wyposażony między innymi w sensor tętna TH3600. Nie jest to popularny komponent, co każe wątpić w jego jakość. Producent obiecuje, że urządzenie będzie pracować do 15 dni na jednym ładowaniu. W tym czasie ma monitorować aktywność i nasycenie krwi tlenem (nie ma mowy o monitorowaniu ciągłym), będzie wyświetlać powiadomienia i informować o połączeniach. Ma także pogodynkę i BT calling – można używać go do rozmów.

Opaska współpracuje z aplikacją mobilną DaFit (dostępna dla Androida i iOS). Jej ocena w Google Play to 3,5 gwiazdki na 5 możliwych. Użytkownicy narzekają między innymi na problemy z synchronizacją danych i trudności z przełączaniem tarczy na swoich zegarkach. To również nie zachęca.

Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Biedronka Home od 5 do 19 maja 2024. Opaska kosztuje 99 zamiast 199 zł. Jednak czy warto ją kupić? Mam mnóstwo wątpliwości. Z takim budżetem lepiej dołożyć do opaski producenta z renomą.

Po zakończeniu promocji cena opaski wróci do poziomu sprzed promocji, czyli do 199 zł. Przy zakupie można skorzystać także z płatności odroczonych PayPo. Jeśli w koszyku będziesz mieć towary za więcej niż 300 złotych, dostępne są także raty.

