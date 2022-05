Lidl wyprzedaje elektronikę. W sam raz na wakacyjne wyjazdy

W najnowszej gazetce Lidla pojawiło się trochę elektroniki. Sklep przygotował promocję na kilka sprzętów, które mogą się przydać na wakacjach.

Lidl opublikował nową gazetkę z promocjami, która zacznie obowiązywać od najbliższego poniedziałku, czyli 23 maja. Znalazło się w niej kilka sprzętów, które mogą zainteresować fanów elektroniki. Sklep skupił się tym razem na urządzeniach audio.

Lidl z promocją na elektronikę

Tym razem w ofercie Lidla pojawią się dwa sprzęty z kategorii audio, które mogą okazać się przydatne w trakcie wakacyjnych wyjazdów. Pierwszym z nich jest niewielki głośnik Bluetooth marki SilverCrest.

Ma on wymiary 115 × 115 × 145 mm, moc 20 W (RMS), akumulator litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh (do 4 godzin słuchania muzyki) oraz funkcję True Wireless Audio (TWS). Dźwięk można na niego przesyłać bezprzewodowo do 10 metrów lub za pomocą złącza mini-jack 3,5 mm. Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB-C, który znajduje się w zestawie. Cena to 149 zł.

Kolejne urządzenia to nauszne słuchawki Bluetooth, również marki SilverCrest. One także mają zasięg do 10 metrów, ale sklep deklaruje, że wbudowany akumulator wystarczy nawet na 15 godzin słuchania muzyki. Mają też zintegrowany mikrofon, więc można ich używać do rozmów.

W razie potrzeby słuchawki mogą działać przewodowo, przy użyciu kabla mini-jack 3,5 mm. Ładowanie odbywa się za pomocą przewodu USB-C. Słuchawki dostępne będą w dwóch kolorach (czarnym i białym) w cenie 69,90 zł.

Oba urządzenia trafią do sprzedaży w poniedziałek (23 maja) i dostępne będą maksymalnie do 28 maja lub do wyczerpania zapasów.

Zobacz: Lidl dopieszcza aplikację. Skorzystają Ukraińcy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Paul Maguire / Shutterstock.com