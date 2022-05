Lidl z nowościami. Tym razem skorzystają Ukraińcy

Z danych Straży Granicznej wynika, że w bieżącym roku granicę Polski z Ukrainą przekroczyło ponad 3 mln uchodźców. To oczywiście efekt ataku Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Dużą część z nich została w Polsce, więc wszelkiej maści firmy i organizacje starają się ułatwić im życie. Do tego grona dołączył również Lidl.

Lidl poinformował, że jego aplikacja mobilna o nazwie Lidl Plus od teraz dostępna jest również w języku ukraińskim. Aktualizacja jest już dostępna w ukraińskich wersjach Sklepu Play, Huawei AppGallery oraz Apple App Store, więc nie jest nawet konieczna zmiana regionu. Polscy użytkownicy nadal mają polską wersję appki.

Aplikacja Lidl Plus to wygodne narzędzie dla każdego klienta sieci, dzięki któremu ma on dostęp do gazetek i najświeższych ofert Lidla. Dzięki e-paragonom, zarządzanie domowym budżetem staje się dużo łatwiejsze – aplikacja daje możliwość zbierania i wglądu do paragonów, dzięki czemu klient widzi, co najczęściej kupuje i może lepiej kontrolować wydatki. Co jednak najważniejsze, bazując na preferencjach, użytkownicy aplikacji otrzymują oferty i kupony przygotowane tak, by wpisywały się w ich potrzeby i upodobania. Firma przygotowała w aplikacji również dodatkowy bonus w postaci zdrapki. Każde zakupy z aplikacją Lidl Plus to dodatkowa wygrana. Wystarczy zdrapać zdrapkę i sprawdzić wygraną.