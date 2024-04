Lidl zaprasza na kawę. Tylko, nie zapomnij o smartfonie

Kawosze mają dobry powód, by zrobić zakupy w Lidlu. W sklepie internetowym Lidl.pl można kupić nowoczesne ekspresy do kawy i alternatywne akcesoria nawet 30% taniej.

Promocja ruszyła w poniedziałek 8 kwietnia i potrwa do 14 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Oferta obejmuje ekspresy przelewowe, kolbowe i zaawansowane ekspresy automatyczne. Jeśli zaś wolisz robić kawę „bez prądu”, możesz w świetnej cenie kupić kawiarkę, lub zaparzacz. Są też akcesoria do przechowywania kawy i spieniacz do mleka.

Oferta jest szeroka. Jeśli szukasz inteligentnego sposobu na przyjemną pobudkę, sięgnij po smart-ekspres przelewowy Silvercrest Kitchen Tools. Kupisz go o 20% taniej, czyli za 263,20 zamiast 329 zł.

Jeśli kochasz espresso lub kremowe napoje kawowo-mleczne, gratką będzie ekspres BOSCH VeroCup TIE20109 z ekranem dotykowym, ceramicznym młynkiem i wbudowanym spieniaczem mleka. Kupisz go w internetowym sklepie Lidla 0 12% taniej niż zwykle. Jeszcze lepszą promocją został objęty model DeLonghi ECAM13.123.B z ręcznym systemem przygotowywania Cappucino i możliwością stosowania kawy ziarnistej lub mielonej. Jego cena została obcięta aż o 20%.

Przy okazji warto przypomnieć, że w Lidlu niebawem ruszy promocja na narzędzia do warsztatu i ogrodowe. To także okazja, by dokupić dodatkowe akumulatory do systemu Parkside. Część oferty jest dostępna również online.

