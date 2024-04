Lidl kokietuje majsterkowiczów. Narzędzia i akumulatory za grosze

Lidl przygotował fenomenalne promocje na kwiecień. W gazetce znajdziesz zatrzęsienie popularnych elektronarzędzi Parkside. Znajdziesz tu niezbędne wyposażenie warsztatu, narzędzia ogrodowe, a także dokupisz zapasowe akumulatory do swojego wyposażenia.

Uśmiech Arnolda w gazetce Lidla to zawsze dobry znak dla majsterkowiczów. Od czwartku 11 kwietnia w Lidlu kupisz taniej szeroką gamę elektronarzędzi oraz narzędzi ogrodowych marki Parkside. Promocja zaczyna się od akumulatorów – niezbędnego dodatku do wyposażenia warsztatu. System Parkside pozwala zasilić tym samym modelem akumulatora narzędzia od wkrętarki przez gwoździownicę, po podkaszarkę.

W Lidlu będzie można kupić zestaw złożony z akumulatora 2 Ah i ładowarki 65 W o 20 zł taniej oraz akumulator 4 Ah o 30 zł taniej. By skorzystać z promocji, aktywuj kupon w swojej aplikacji Lidl Plus.

Powyższe akumulatory zasilą między innymi udarową wiertarkowkrętarkę 3 w 1, którą można kupić o 50 zł taniej – za 129 zamiast 179 zł. Ręczną piłę tarczową kupisz o 60 zł taniej. Akumulatorową polerkę, którą w mig usuniesz wszelkie zadrapania lakieru z auta, możesz mieć za 129 zamiast 170 zł. Skoro o aucie mowa, pewnie przyda Ci się też zestaw przedłużek, które zamienią wiertarkowkrętarkę w doskonały klucz do kół. Opony, piłki i materace szybko napompujesz akumulatorową pompką za 99 zł. Dostępne są też odporne na trudy życia, bezprzewodowe światła warsztatowe.

Ogrodników zainteresuje z pewnością oferta takich narzędzi jak akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów, dostępne w supercenie 119 zł oraz nożyce do żywopłotu za jedyne 199 zł. Nawóz do trawy równo rozrzucisz akumulatorowym uniwersalnym rozrzutnikiem za 139 zł. Wszystkie urządzenia zasilisz oczywiście tymi samymi akumulatorami Parkside.

Pracę umili głośnik Bluetooth z radiem FM i DAB/DAB+.

