Lidl stawia dziwne maszyny. Klienci co dnia wyciągają z nich pieniądze

Przed coraz większą liczbą sklepów sieci Lidl pojawiają się tajemnicze maszyny. W ten sposób firma szykuje się do zmiany prawa, która zacznie obowiązywać za nieco ponad rok.

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowy system kaucyjny. Przepisy wymuszą na sklepach o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych obowiązek przyjmowania butelek z tworzyw sztucznych, szkła i metalu o pojemności do 3 litrów.

Chociaż do ostatecznego terminu zostało jeszcze ponad 12 miesięcy, to wiele sieci już szykuje się na tę zmianę. Jedną z nich jest Lidl — informuje Portal Spożywczy.

Lidl stawia butelkomaty

Już w 21 sklepach sieci Lidl pojawiły się butelkomaty, które pozwalają na zwracanie pojemników po wodzie, napojach, sokach oraz mlekach. Na razie są to przede wszystkim placówki w Poznaniu i okolicach, ale w przyszłości podobne maszyny powinny stanąć przy wszystkich sklepach Lidla.

Naszym celem jest poznanie systemu kaucyjnego od strony operacyjnej – przede wszystkim zależy nam na sprawdzeniu obsługi maszyn, zapotrzebowania na miejsce w sklepie, logistyki odbioru odpadów, rozwiązań IT, a także czasu i zakresu przebudowy sklepów czy serwisu recyklomatów.

- powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Okazuje się, że butelkomaty już teraz cieszą się dużym zainteresowaniem. Chociaż maszyn jest zaledwie 21, to klienci sieci oddali w ten sposób już ponad 2 mln butelek, dzięki czemu otrzymali vouchery na zakupy o wartości 100 tys. zł (każda butelka to 5 gr na kuponie).

Lidlowi w tym momencie zależy przede wszystkim na poznaniu systemu kaucyjnego od strony operacyjnej. Oznacza to między innymi obsługę samych urządzeń, logistykę odpadów, a także przetestowanie rozwiązań IT. Dla tak dużej sieci postawienie recyklomatów będzie ogromnym przedsięwzięciem i chociaż jest na to jeszcze rok, to i tak czasu jest niewiele.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Portal Spożywczy