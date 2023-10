Leroy Merlin szaleje. Elektronika za grosze i to znanej marki

Bezpieczny dom, wygodne życie i energia ze Słońca – to wszystko znajdziesz w promocjach, które przygotował market budowlany Leroy-Merlin.

Inteligentny monitoring w dobrej cenie

W Leroy-Merlin można kupić taniej mnóstwo inteligentnych urządzeń, dzięki którym zawsze będziesz wiedzieć, co dzieje się w Twoim domu i na podwórku. W październikowej gazetce znajdziesz bowiem bogatą ofertę kamer do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego marki EZVIZ, której stanowisko odwiedziłam na IFA.

Są tu kamery obrotowe i statyczne, wyposażone w tryb obserwacji nocnej i rozpoznawanie sylwetki ludzkiej. Znajdziesz tu kamery zasilane z sieci oraz z akumulatorem, łączące się z siecią domową za pośrednictwem Wi-Fi albo kabla. Na elewacji domu na pewno dobrze zaprezentuje się lampa elewacyjna połączona z kamerą, kosztująca 479 zł zamiast 609 zł. Do mieszkania zaś sprawdzi się tania kamera obrotowa z możliwością automatycznego śledzenia poruszających się obiektów, przeceniona ze 155 na 129 zł.

Do Leroy-Merlin trafił też inteligentny wideodomofon oraz inteligentny „judasz” do zamontowania na drzwiach. Wszystkie urządzenia marki Ezviz obsłużysz w jednej aplikacji mobilnej, więc to dobra okazja, by zaplanować sobie system monitoringu do domu lub mieszkania, a przy okazji sięgnąć po wideodomofon na bramę albo wizjer na drzwi wejściowe. System można będzie swobodnie rozbudowywać, bo ten sam producent oferuje też inne urządzenia i sensory automatyki budynkowej oraz integracje.

Ponadto znajdziesz tu ciekawą ofertę urządzeń zasilających. Działkowców na pewno zainteresuje przenośna stacja zasilająca 313 Wh o mocy całkowitej 330 W. Jej cena została obniżona z 1329 zł do eleganckich 999 zł. Market przecenił także instalacje fotowoltaiczne na dachówkę i blachodachówkę oraz zestawy balkonowe. Tu gratką może być zestaw paneli solarnych do samodzielnego montażu na balkonie lub w ogrodzie o mocy 400 W. Jego kontroler daje możliwość monitorowania pracy przez Wi-Fi. Cena została obniżona z 3090 zł na 2899 zł.

Oferta ważna jest od 4 do 24 października 2023 roku.

