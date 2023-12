Lenovo z ciekawą promocją. Wspierają polskich producentów gier

Lenovo Polska rusza z nową promocją – „Lenovo i polski gaming”, dzięki której przy zakupie dowolnego sprzętu gamingowego Lenovo można otrzymać zestaw świetnych gier stworzonych przez polskich wydawców.

Lenovo oferuje szeroką gamę produktów gamingowych – od laptopów, przez komputery typu desktop czy monitory, aż po najnowszą konsolę przenośną Legion Go. Firma postanowiła wykorzystać swoją czołową pozycję, aby wspierać rynek gier wideo. W ten sposób zrodził się pomysł, aby nawiązać współpracę ze studiami z Polski tworzącymi gry komputerowe, aby ich wspierać i popularyzować polskie tytuły wśród graczy.

Lenovo i polski gaming

Promocja „Lenovo i polski gaming” dotyczy zakupu komputerów gamingowych Lenovo. W ofercie producenta znajdują się urządzenia również dla tych, którzy chcą dopiero zacząć swoją przygodę z grami – jak np. IdeaPad Gaming 3, IdeaCentre Gaming czy najnowsza seria Lenovo LOQ.

Gaming oraz gry od zawsze goszczą w naszych sercach. Są wyrazem głębokiej pasji i niesamowitej kreatywności, które Lenovo chętnie wspiera. Wierzymy, że sprzęty gamingowe takie jak Lenovo Legion, LOQ oraz nasza najnowsza konsola przenośna Legion Go, umożliwiają najlepsze wejście do świata wspaniałych gier, w tym także tych polskich, które nie bez powodu stają się światowymi bestsellerami

– powiedział Paweł Zawadzki 4P Category Manager, Lenovo Polska

W ramach promocji „Lenovo i polski gaming” dostępny jest szeroki wybór 50 tytułów jednych z najlepszych polskich producentów gier, pośród których znajdują się zarówno hity światowej klasy, jak i wciągające produkcje niezależnych twórców, takie jak Children of Morta, Frostpunk, Medieval Dynasty, Timberborn, War Mongrels, Ghostrunner 2 czy Against The Storm.

Liczba kodów do gier, które można otrzymać, jest uzależniona od rodzaju wybranego komputera. Przykładowo, przy wyborze Lenovo LOQ można zdobyć 4 gry, Legion 5/7 i Slim 5/7 – 6 kodów, a wraz z zakupem laptopa Lenovo Legion z serii Pro, Legion 9i czy konsoli Legion Go aż 8 kodów na gry.

Pełna lista gier biorących udział w promocji znajduje się tutaj.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy w okresie od 1.12.2023 r. do 31.05.2024 r. zakupić jeden z produktów gamingowych objętych promocją, wyciąć z opakowania produktu etykietę z numerem seryjnym i przesłać zdjęcie lub skan wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Lenovo. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego, oraz kodu kreskowego urządzenia. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przyjdzie wiadomość mailowa z kodami do wybranych przez siebie gier.

