PlayStation 6 ma odmienić granie na konsoli

Chociaż od premiery PlayStation 6 wciąż dzielą nas lata, to już pojawiają się pierwsze plotki na temat możliwych możliwości konsoli.

PlayStation 5 zadebiutowało w listopadzie 2020 roku, więc następcy powinniśmy spodziewać się najwcześniej za mniej więcej 4 lata. Pomimo tego już dzisiaj pojawiają się pierwsze plotki na temat PS6.

Plotki na temat PlayStation 6

Plotki nie są na razie przesadnie szczegółowe, ale zdradzają, czego możemy się spodziewać po PlayStation 6. Sony jeszcze nie wybrało dostawcy układów dla swojej przyszłej konsoli, bo jest na to za wcześnie, ale Japończycy podobno rozważają chipletową budowę. AMD oferuje to już w niektórych swoich produktach, więc za kilka lat nie powinno to stanowić żadnego problemu.

Poza tym Sony ma rozważać też zastosowanie dużej ilości szybkiej pamięci podręcznej. Ma to wynikać przede wszystkim z zastosowania pamięci GDDR7, które mogą stanowić problem dla procesora, więc cache mógłby znacząco usprawnić komunikację między podzespołami.

Wreszcie PlayStation 6 ma wprowadzić duże usprawnienia w kontekście śledzenia promieni, co akurat nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Według plotek w wielu grach ma pojawić się nawet obsługa bardziej zaawansowanego Path Tracingu. Nie będzie to każda produkcja, ale też nie ma to być jakoś szczególnie rzadkie.

Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki i na dodatek bardzo wczesne. Wiele może się jeszcze zmienić, ale zastosowanie szybkich pamięci i lepsza obsługa Ray Tracingu to raczej pewniaki.

Źródło zdjęć: Ksjundra07 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech, RedGamingTech