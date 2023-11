PlayStation 5 Slim już w sprzedaży. Z ceną ktoś przesadził

Od dziś w polskich sklepach jest dostępna nowa, odchudzona wersja konsoli PlayStation 5 tzw. „Slim”. Urządzenie dostępne jest osobno lub w zestawach z grami lub akcesoriami, ale jego cena nie zachęca do zakupu.

Po rynkowej premierze w Stanach Zjednoczonych od dziś także i w polskich sklepach jest już dostępna nowa wersja PlayStation 5 popularnie określania jako „Slim”, chociaż producent tak jej nie nazwał. W nowym modelu komponenty PlayStation 5 zostały umieszczone w mniejszej, bardziej kompaktowej obudowie z dyskiem SSD o pojemności 1 TB.

Objętość nowego modelu PS5 została zmniejszona o ponad 30%, a waga o 18% i 24% w porównaniu do poprzednich modeli. Odchudzenie konstrukcji wiązało się też ze zmianą niektórych komponentów wewnętrznych, w tym płyty głównej. W modelu Slim zmieniono też porty USB z wersji A na wersję C. Poza większą pamięcią masową nowy model nie oferuje jednak wyższej wydajności ani energooszczędności.

Dostępna w sklepach nowa wersja PlayStation 5 Slim to model z napędem Blu-ray, ale powstała także wersja Digital. Nowością w odświeżonej edycji jest to, że konsola pozwala na odłączenie lub dołączenie napędu, który będzie również dostępny w sprzedaży osobno. Napęd można zamontować lub wyjąć z konsoli bez użycia narzędzi.

PlayStation 5 Slim można kupić w wybranych sklepach z elektroniką za 2 699 zł. To znacznie więcej niż obecnie kosztują poprzednie warianty: model PlayStation 5 z napędem Blu-ray kosztuje już od 1999 zł, a PlayStation 5 Digital – od 1899 zł, obydwie z dyskiem 825 GB. Są to promocyjne ceny w niektórych sklepach z okazji trwającego festiwalu obniżek, ale również te standardowe kwoty oznaczają mniejszy wydatek. Sony próbuje więc sprzedać niemal to samo drugi raz za wyższą cenę.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Opracowanie własne