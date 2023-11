PlayStation Portal już w przedsprzedaży. Znamy polską cenę

Firma Sony rusza z przedsprzedażą PlayStation Portal. W pełnej ofercie sklepów najnowsze urządzenie do streamingu gier znajdzie się od 1 grudnia. Polska cena jest w miarę przystępna, choć można dyskutować nad ogólną przydatnością tego gadżetu.

W Polsce ruszyła już przedsprzedaż urządzenia do streamingu gier – PlayStation Portal. Można je zamawiać w dużych sklepach z elektroniką jak Media Markt, Media Expert, RTV Euro AGD czy Avans.pl. Dostawy urządzeń będą realizowane od 1 grudnia, wtedy też PlayStation Portal trafi do pełnej sprzedaży. Cena wynosi 999 zł.

PlayStation Portal – musisz mieć PS5

PlayStation Portal wygląda jak przenośna konsola do gier, ale nie do końca nim jest. Urządzenie wyposażone jest we wbudowany kontroler DualSense oraz 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD. Nie pozwala na instalowanie gier, ale obsługuje funkcję zdalnego grania Remote Play.

PlayStation Portal pozwala na zdalne granie w gry zainstalowane na PlayStation 5, w tym tytuły stworzone dla PS5, jak i PS4. Niestety, bez konsoli Sony najnowszej generacji urządzenie nie będzie działać. Zabrakło też opcji grania z chmury.

Gracze posiadający PlayStation 5 w razie potrzeby będą mogli szybko przełączyć grę z ekranu telewizora na PlayStation Portal i kontynuować rozgrywkę z innego miejsca w swoim domu, korzystając z sieci Wi-Fi.

Gadżet umożliwia rozgrywkę w 60 kl./s, pozwala też na podłączenie słuchawek przez wyjście audio 3,5 mm. Dostępna jest jedna wersja biało-czarna.

Google News Chcesz być na bieżąco?

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Opracowanie własne