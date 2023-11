Dołączany do PlayStation 5 Silm napęd może stać się bezużyteczny

Nowa wersja konsoli Sony, określana przez fanów jako PlayStation 5 Slim, ma odłączany napęd Blu-ray. Dzięki temu, po kupieniu wersji bez czytnika płyt, można go z czasem dokupić i po prostu połączyć z urządzeniem. W przyszłości może to być jednak źródło problemów.

Potwierdziło się, że PlayStation 5 Slim do sparowania napędu optycznego wymaga połączenia z internetem. Nie wydaje się to jakoś szczególnie uciążliwe, w końcu trudno dzisiaj wyobrazić sobie korzystanie z konsoli bez dostępu do sieci. Rzecz w tym, że każdy reset konsoli wymaga ponownego parowania.

Nie chodzi już nawet o pełne zresetowanie konsoli. Wystarczy tylko wyczyścić pamięć urządzenia, aby konieczne było ponowne parowane napędu. O ile w najbliższych latach nie wydaje się to dużym problemem, tak w przyszłości może już nim być. Jeśli Sony w którymś momencie wyłączy serwery odpowiedzialne za parowanie urządzeń, to napęd stanie się zwyczajnie bezużyteczny. To oczywiście melodia dalekiej przyszłości, ale nie można tego wykluczyć.

@Saselandia even if you buy the PS slim with Disc drive included you will have to download an update to register the disc drive, and If you format the PS you will unregister said disc drive...