PlayStation idzie w ślady Xboxa. Tego na konsoli już nie zrobisz

Sony, podobnie jak wcześniej Microsoft, wyłącza integrację z serwisem społecznościowym X (Twitter). Oznacza to, że gracze nie będą w stanie wysyłać na platformę filmów i zdjęć bezpośrednio z konsol.

Informacje na ten temat zaczęły już trafiać zarówno do posiadaczy PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Z wiadomości dowiadujemy się, że integracja z platformą X/Twitter zostanie wyłączona 13 listopada. Od tego dnia nie będzie możliwości wysyłania tam zrzutów ekranu czy klipów bezpośrednio z poziomu konsoli.

Co ważne, wyłączenie integracji z serwisem społecznościowym oznacza nie tylko brak możliwości publikowania, ale też brak możliwości przeglądania X/Twittera z PlayStation 4 i PlayStation 5.

